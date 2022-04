Primeiro evento gamer dentro de uma feira agrotech do Brasil acontece este mês

Compartilhe Facebook

* Por: - 4 de abril de 2022.

Londrina, PR 4/4/2022 – A BBL, por meio da Expo Game, fomenta o segmento gamer e leva um público ainda mais conectado para uma feira que movimenta o agronegócio brasileiro há 60 anos

Organizado pela BBL, evento terá participação de nomes como Gordox, Muca Muriçoca, Dienaww, TheDarnkensss e UmaDani

Com a presença de grandes nomes do universo dos games, a BBL, empresa one-stop-shop especializada em games e eSports, promove um evento gamer inédito dentro de uma feira agrotech. A Expo Games, idealizada e desenvolvida pela empresa em parceria com a Sociedade Rural do Paraná, será realizada em uma das principais feiras de agronegócios do Brasil: a ExpoLondrina, que chega à 60ª edição e ocorrerá de 1º a 10 de abril, em Londrina, no Paraná.

Buscando criar experiências exclusivas, o evento receberá grandes atrações com o objetivo de aproximar o público aos conceitos de inovação e tecnologia do mundo gamer. “A BBL desenvolveu o projeto da Expo Games para fomentar o segmento gamer e levar um público ainda mais conectado para uma feira que movimenta o agronegócio brasileiro há 60 anos com a premissa de aliar a tecnologia à oportunidades. O nosso objetivo é criar conexões genuínas e valores endêmicos com este grande evento”, explica Leo De Biase, cofundador da BBL.

Com diversas atividades voltadas para todas as idades e amantes dos mais diversos games, o evento proporcionará interatividade e muito conteúdo como desafios, palestras, quiz, cosplayer, fotos com imagens de diversos games, torneio escolar, um circuito interno de novidades do segmento, consoles e computadores gamers, além da presença de convidados e apresentadores de renome do universo gamer como Dienaww; Black Will; Thedarkness; Gordox; Muca Muriçoca; Keoma; UmaDani; Dj Duh França; Mequi Huê; Thata Gamer; Fifatilo; Felipe Barreto e Crepaldi, entre outros.

A arena terá uma área Free to Play para jogos Mobile, PC e Console com grandes títulos como o lançamento New State; além de PUBG: Battlegrounds; CS:GO; Just Dance, entre outros.

A programação do evento está disponível no app do evento “Expo Londrina” e no site expolondrina.com.br.

Website: https://expo.bbl.gg/expogames