A tatuagem se torna a mais nova forma de homenagear animais de estimação

4 de abril de 2022.

São Paulo – SP 4/4/2022 – Quando se fala em tatuagens de animais, vale tudo: utilizar somente de contornos, estilo sketch, aquarela e assim por diante… Vai conforme o gosto do cliente

Ter um animal de estimação costuma ser uma alegria para quem o tem, seja pelo carinho, pela presença ou a companhia. O que desperta muitas vezes no ser humano a vontade de eternizar essa cumplicidade através de uma homenagem, dentre elas pode-se encontrar um forte motivo na tatuagem.

Para quem tem um animal de estimação, sabe da alegria que é compartilhar os momentos com estes pequenos seres. Com isso, pessoas procuram eternizar esta cumplicidade em forma de tatuagem gerando as mais inúmeras formas de homenagem.

De a acordo com a rede social Pintrest, registrou-se um aumento de 50% nas buscas com o termo “tatuagem de gato” durante o ano de 2021 no Brasil, enquanto a busca por “tatuagem de cachorro” houve um acréscimo de 125%. Outras pesquisas envolvendo animais também houve um acréscimo, elevando em torno de 30% as buscas.

De acordo com Daniel Couto, proprietário do estúdio de tatuagem itattooClub “… Quando se fala em tatuagens de animais, vale tudo: utilizar somente de contornos, estilo sketch (esboço), formas geométricas, formas artísticas, com flores, aquarela e assim por diante… Vai conforme o gosto do cliente, mas o estilo realista com base em uma fotografia é sempre o mais procurado, for fidelizar as características físicas de um animal de estimação.”

Esta notícia foi publicada através do site www.acritica.net em 22/07/2020, que diz o seguinte: na madrugada desta quarta-feira, 22, o ator Orlando Bloom emocionou seus seguidores com o desabafo e homenagem feita ao seu cachorro Mighty. Segundo sua publicação no Instagram, o animalzinho, que estava desaparecido há sete dias, foi encontrado sem vida.

Para eternizar seu amor por Mighty, o noivo de Katy Perry tatuou o nome do cachorro em seu peito. “Mighty está do outro lado agora. Após sete dias de buscas, do nascer ao pôr do sol e até altas horas, hoje, no sétimo dia, encontramos a coleirinha dele. Chorei mais esta semana do que pensei ser possível, o que tem sido uma catarse e uma cura muito grande.”

“Ele era mais que um companheiro. Era uma conexão de alma. Eu sinto muito. Eu te amo. Obrigado. Descanse em paz, meu amiguinho de coração selvagem”, compartilhou. Orlando ainda agradeceu a toda comunidade que o apoiou na busca pelo animal. “Foi reconfortante ver as melhores pessoas, mesmo nos piores momentos.”

Está reportagem ressalta a importância de um pet na vida do ser humano e como a questão da homenagem torna este momento único para quem o faz.

