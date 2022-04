Correspondente bancário home office é autorizado pelo BC

Compartilhe Facebook

Av. Paulista, São Paulo/SP 4/4/2022 – Prestação de serviços de correspondência bancária pode ser efetuada de forma pessoal ou por meio de plataforma eletrônica de acordo com edição da Resolução CMN.

Nova Resolução CMN autoriza os profissionais correspondentes bancários a operar em home office, criando novas oportunidades. Número de correspondentes bancários aumenta 11,9% no Brasil, e a composição das transações totais de correspondentes cresce de 4,5 bi para 5,8 bi.

A atividade do correspondente bancário home office (ou correspondente bancário digital) foi regularizada pelo Banco Central, de acordo com a edição recente da Resolução Oficial CMN n° 4.935.

Desta forma, a partir desta mudança, a prestação de serviços de correspondência bancária pode ser efetuada de forma pessoal ou por meio de plataforma eletrônica. A esta novidade soma-se o aumento no número de correspondentes bancários e o total de transações efetuadas por estes profissionais no país.

A mais recente pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária mostra que a composição das transações totais de correspondentes bancários em 2019 era 4,5 bi, enquanto que em 2020 este número saltou para 5,8 bi. O aumento geral do mercado de transações bancárias foi de 20%. Os produtos de crédito são o principal foco de trabalho dos correspondentes, e a pesquisa mostra que 9 em cada 10 transações de crédito já são realizadas em canais digitais.

O último Relatório de Cidadania Financeira divulgado pelo Banco Central (BC) mostra que o número de correspondentes bancários subiu 11,9%, de 118,4 mil para 210,6 mil em apenas três anos. Ainda segundo o Portal Mundo do Marketing, um dos setores que vem se destacando como protagonista nessa transição do off-line para o on-line é o da correspondência bancária.

A combinação destes cenários pode ser uma oportunidade profissional para muitas pessoas. Segundo o site oficial da Aneps, a nova medida da CMN voltada para o correspondente bancário irá permitir o surgimento de encaminhamento de propostas de crédito no modelo “market-place”, que poderá conter várias instituições contratantes em uma única plataforma, facilitando a oferta de crédito no modelo open banking.

Os correspondentes bancários são empresas ou pessoas que fazem parcerias com as instituições financeiras e demais empresas autorizadas, para atuar como intermediário na prestação de serviços bancários e oferta de produtos de crédito dessas instituições..

De acordo com o professor e especialista Jefferson Ribeiro da AprovaBancários.com, escola especializada em treinamento de correspondentes bancários, o novo cenário do correspondente digital traz um aumento da demanda por esses profissionais.

“A ascensão do correspondente bancário home office, também chamado de correspondente digital, é algo muito importante que está acontecendo neste momento. Em 2022 já estamos vendo um grande movimento de aumento da procura por novos profissionais, que agora são autorizados a operar de forma 100% digital. Isso diminui os custos e a barreira de entrada para que novas pessoas possam ingressar na carreira de correspondente e receberem boas remunerações em forma de comissões”, ressalta Jefferson.

A afirmação sobre as oportunidades neste mercado está alinhada com a evolução do mercado financeiro em geral, que se voltam cada vez mais para os meios digitais, e com a necessidade das instituições financeiras e fintechs contarem com parceiros para levar seus serviços e produtos para mais pessoas, sem a necessidade de expandir suas próprias agências físicas ou canais de atendimento.

Dessa forma, finalizou o especialista, já em 2022 em diante, uma quantidade cada vez maior de operações financeiras e de crédito serão efetuadas nos meios digitais, sendo o correspondente bancário um profissional essencial e em alta demanda nesse cenário.

