Empresários de todo o Brasil reúnem-se em Gramado (RS) para discutir empreendedorismo

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 4 de abril de 2022.

Gramado, RS 4/4/2022 – Hoje nos deparamos com a maior oportunidade para empresas de todos os setores inovarem, e apenas algumas estão aproveitando esta oportunidade como deveriam.

Evento exclusivo ocorre durante a Gramado Summit, no dia 6 de abril



No dia 6 de abril, Gramado recebe empreendedores de todo o Brasil para discutir os segredos para a abertura de novos negócios. Empresários selecionados estarão dividindo a mesa no Jantar SL, um evento exclusivo para discutir sobre empreendedorismo com os protagonistas do mercado de startups. Aliada à temática da Gramado Summit, que estará ocorrendo no mesmo período, a noite será rica em debates sobre inovação e criação de novas oportunidades. Além de uma noite produtiva, os participantes recebem Pedro Waengertner, CEO da aceleradora paulista ACE Startups, que concederá palestra com o tema “5 coisas que a maior parte das empresas ainda não acertaram sobre inovação”.

– Hoje nos deparamos com a maior oportunidade para empresas de todos os setores inovarem, e apenas algumas estão aproveitando esta oportunidade como deveriam. Meu objetivo com essa palestra é compartilhar conhecimento e abrir os olhos de empresários e empreendedores para estas oportunidades – explica, Pedro.

O palestrante tem em seu currículo mais de 100 programas de aceleração, a conexão de mais de mil empresas com startups, a avaliação de 20 mil startups, a aceleração de mais de 300 startups e o investimento em 119 startups. A ACE foi eleita três vezes como a melhor aceleradora na América Latina. A conversa deve render muitos insights entre todos que vão estar presentes no dia.

O Jantar SL é um momento de trazer debates produtivos, em um ambiente mais descontraído e de geração de novas oportunidades.

– Estamos no momento certo para criar um cenário muito produtivo. Apesar do mercado de Startups não ter performado mal durante a pandemia, sentimos que o otimismo está ainda maior para os próximos anos – exalta Layon Lopes, CEO do Silva Lopes Advogados, escritório jurídico especializado em startups e inovação.

Esta edição especial do Jantar SL comemora os 10 anos do escritório Silva Lopes Advogados, que é patrocinadora Master da Gramado Summit. A reunião entre os empresários será realizada na Caza Wilfrido, a poucos quilômetros da feira de negócios, que curiosamente promoveu sua primeira edição no mesmo espaço.

Website: http://www.silvalopes.adv.br