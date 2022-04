Ensino superior investe em tecnologia com foco na construção civil

Compartilhe Facebook

5 de abril de 2022.

Uberlândia – MG

Universidade do Triângulo Mineiro aposta em tecnologia para ensino de alunos do curso de Engenharia Civil.

A graduação em Engenharia Civil da Uniube Uberlândia agora conta com parceria de uma empresa que oferece soluções de gerenciamento de projetos na construção civil por meio de sistemas integrados. Para utilização do software, desenvolvido especificamente para a indústria da construção civil, que atende as gestões e processos do início ao fim da obra, ou seja, da engenharia ou fechamento contábil. A parceria se deu por intermédio do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Triângulo do Alto Paranaíba (SINDUSCON-TAP).

Para a universidade é estratégico fazer parte de iniciativas de formação em tecnologias digitais para continuar oferecendo profissionais altamente qualificados para o mercado. “Será um diferencial para nossos alunos da Engenharia Civil terem uma experiência com uma ferramenta já tão consolidada no mercado. Não é fácil encontrar softwares que façam planejamento, acompanhamento, orçamento e controle de obras de uma forma integrada, em que possamos obter as informações em conjunto, otimizando os recursos para que as informações sejam simplificadas, facilitando a compreensão do projeto como um todo”, diz o coordenador do curso, professor Carlos Barreiro.

O programa é um sistema ERP (Enterprise Resource Planning) que auxilia estudantes e engenheiros a encontrarem os gargalos de cada projeto. Sendo possível traçar prognósticos de execução e gerenciar de ponta a ponta os recursos humanos e financeiros. Tudo baseado em medições físicas e administrativas para que atuais e futuros profissionais tomem decisões assertivas e obtenha os melhores resultados nos projetos que envolvem os segmentos de Engenharia, Suprimentos, Estoque, Financeiro, Comercial, Patrimônio, Máquinas e Equipamentos, Recursos Humanos, Departamento Pessoal, Contábil, Fiscal e Gerencial.

“Nós visamos contribuir com o aprendizado dos alunos no que se refere a tecnologias e metodologias de gestão no setor da construção. A empresa, que possui mais de 25 anos de atuação no mercado de TI, ajuda construtoras a construir de forma mais enxuta, rápida e simples, colocou à disposição da academia a sua expertise para tecnologias de gestão”, explica Leonardo Lima, Sócio-diretor Comercial.

“O uso do software reduz em 10% o custo da construção e otimiza em até 50% a produtividade da equipe. Na área de controladoria a evolução alcança padrões internacionais de contabilidade”, afirma. Com o propósito de descomplicar o construir, a empresa aplica as metodologias lean construction e just in time no desenvolvimento do ERP.

Com a parceria, a Uniube Uberlândia figura ao lado de universidades como Universidade Federal do Ceará, Universidade de Fortaleza e Universidade Presbiteriana Mackenzie no uso da plataforma.

