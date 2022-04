Novas tecnologias integram estratégias de MarTech e AdTech em aplicativos

Compartilhe Facebook

5 de abril de 2022.

Miami, EUA; São Paulo, Brasil 5/4/2022 – O mercado de aplicativos mobile cresceu 20.5% em 2021 e a projeção é que movimente US$654 bilhões até 2025, segundo a empresa de pesquisa britânica Technavio.

Com as estratégias de marketing e publicidade cada vez mais centradas em aplicativos, a operadora brasileira Veek é a primeira empresa no mundo a adotar a recém-lançada plataforma integrada DR-ONE, desenvolvida pela DigitalReef para o mercado mobile e recém-lançada globalmente. A Veek busca, com a parceria, expandir sua base, incrementar resultados de negócio e diversificar receitas.

As estratégias de marketing e publicidade digital das empresas estão cada vez mais centradas nos aplicativos. A complexidade do ambiente mobile demanda uma série de recursos tecnológicos para potencializar os objetivos de negócio. Com isso, operadoras de telecom, desenvolvedores de aplicativos, fabricantes de dispositivos e anunciantes buscam maior integração dos recursos tecnológicos e, como resposta, surgem soluções para atender a essa demanda.

Buscando potencializar resultados de negócios e diversificar receitas, a operadora virtual brasileira Veek é a primeira empresa no mundo a adotar a recém-lançada plataforma integrada DR-ONE, desenvolvida pela DigitalReef e lançada globalmente.

“Poderemos oferecer uma melhor experiência para nossos usuários e anunciantes utilizando essas tecnologias. Trata-se de um importante recurso para nossa estratégia de expansão”, considera Pablo Asenjo, Head of Business Development da Veek.

Inteligência artificial e perfis comportamentais

A plataforma, desenvolvida pela empresa de tecnologia para marketing e publicidade mobile sediada em Miami, reúne recursos avançados para implementar, otimizar e gerenciar as estratégias, campanhas e ações de comunicação digital em aplicativos. O conjunto de ferramentas roda a partir dos dados dos clientes e alimenta o mecanismo de inteligência artificial para traçar perfis comportamentais dos públicos.

A inteligência relacionada a esses perfis e o comportamento de consumo dos usuários conferem aos anunciantes a capacidade de entender, agrupar, segmentar e engajar seus públicos a partir de qualquer dispositivo habilitado para a plataforma.

“O DR-ONE foi criado para atender às demandas mais atuais e urgentes do mercado de MarTech e AdTech”, afirma Maurizio Angelone, CEO da DigitalReef. O executivo ressalta que o lançamento é um marco importante para a empresa, que aposta na plataforma para acelerar seu crescimento nas Américas em número de usuários e receita. Atualmente conta com um inventário de 350 milhões de dispositivos, mais de 3 mil parcerias ativas e entrega 3.3 bilhões de impressões mensalmente.

Recursos integrados

A primeira versão do DR-ONE foi disponibilizada em português, inglês e espanhol, como uma plataforma cloud SaaS escalável e de big data. Reúne quatro atributos principais voltados à monetização e ao engajamento de clientes:

Publicidade móvel: suporta mais de 10 formatos premium, incluindo mensagens no dispositivo, baseadas em notificações e dentro aplicativo, com suporte para mídia display, vídeo, instalação de apps e anúncios intersticiais, permitindo curadoria direta de conteúdo e alta conversão, ao mesmo tempo em que fornece ferramentas para otimizar os investimentos nas campanhas em curso, ou seja, enquanto estão rodando.

suporta mais de 10 formatos premium, incluindo mensagens no dispositivo, baseadas em notificações e dentro aplicativo, com suporte para mídia display, vídeo, instalação de apps e anúncios intersticiais, permitindo curadoria direta de conteúdo e alta conversão, ao mesmo tempo em que fornece ferramentas para otimizar os investimentos nas campanhas em curso, ou seja, enquanto estão rodando. Mobile Marketing: gerenciamento direto dos KPIs de marketing e das metas de engajamento ao criar campanhas personalizadas “one-to-one” ou “one-to-many”, identificando e personalizando mensagens para atender a um comportamento específico do público ou otimizando as mensagens, de forma automática, com os recursos da própria plataforma.

gerenciamento direto dos KPIs de marketing e das metas de engajamento ao criar campanhas personalizadas “one-to-one” ou “one-to-many”, identificando e personalizando mensagens para atender a um comportamento específico do público ou otimizando as mensagens, de forma automática, com os recursos da própria plataforma. Engajamento: disponibiliza ferramentas analíticas projetadas para entender o comportamento do cliente, gerenciar a jornada do usuário e analisar os cliques, além de aperfeiçoar as métricas relacionadas aos usuários em cada aplicativo móvel.

disponibiliza ferramentas analíticas projetadas para entender o comportamento do cliente, gerenciar a jornada do usuário e analisar os cliques, além de aperfeiçoar as métricas relacionadas aos usuários em cada aplicativo móvel. SIM App Push: um dos primeiros recursos de mensagens do mundo que fornece suporte a marketing e publicidade no dispositivo por meio do cartão SIM ou da tecnologia e-SIM. O pacote SIM App Push do DR-ONE pode ser facilmente implementado e foi totalmente testado e validado pelos principais fornecedores de cartões SIM globalmente.

Responsável pela plataforma integrada DR-ONE, a DigitalReef foi formada em 2021 a partir da fusão de quatro empresas do segmento MarTech e AdTech – Imagination Unwired, Imox, Flowsense e MobTarget, as duas últimas brasileiras. Com sede em Miami, opera em dez países, com escritórios nos principais centros urbanos, incluindo São Paulo, Brasília, Cidade do México e Bogotá.

Website: http://DigitalReef.com/DRONE