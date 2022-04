Grupo Zelo inaugura memorial em São Caetano do Sul

Compartilhe Facebook

A estrutura é resultado de um investimento de cerca R$ 3,3 milhões

Uma grande estrutura para realização de velórios, cerimoniais de despedidas e outros serviços de atendimento ao cliente será inaugurada no início de abril, em São Caetano do Sul, no ABC paulista. É uma nova unidade do Grupo Zelo, que possui uma área construída de mais de 1500 m² e incluirá quatro salas de velório, serviço de alimentação e segurança 24h, além de uma sala de cerimônia que alia a tecnologia ao acolhimento, utilizando recursos audiovisuais para despedidas marcantes.

Segundo o Gerente Regional da unidade, Roberto Obara, a perspectiva é que o memorial inicie suas atividades com cerca de 30 despedidas mensais. A unidade já conta com 40 colaboradores, com possibilidade de novas contratações, conforme aumento da demanda. A empresa, cujos planos funerários já cobrem mais de 4 milhões de vidas, está investindo para aumentar sua atuação no mercado no estado de São Paulo.

“O memorial de São Caetano do Sul é um dos maiores já construídos pelo Grupo Zelo. A obra de adequação demorou cerca de seis meses para ser concluída e é resultado de um investimento de aproximadamente R$ 3,3 milhões”, detalhou o Gerente de Expansão, Desenvolvimento e Integração, Leandro Bazzoni.

A inauguração do memorial de São Caetano do Sul, segundo Bazzoni, representa o cuidado com a experiência do cliente e com o padrão de qualidade a ser oferecido, em um momento sensível como o luto. “Com mais conforto, queremos que este momento seja o menos doloroso possível”, reforçou o executivo.

Além da unidade de São Caetano do Sul, a empresa inaugurou, recentemente, memoriais na região metropolitana de Belo Horizonte (nas cidades de Contagem, Ibirité, Lagoa Santa,) e vai entregar, em breve, unidades de portes diferentes, em cidades mineiras como Viçosa, Santos Dumont, Vespasiano, Sabará, Lajinha, Bom Despacho e Pompéu, além de novas unidades no Espírito Santo e na Bahia.

Memorial Grupo Zelo – São Caetano do Sul-SP

Rua Oriente, 215 – Bairro Barcelona – São Caetano do Sul – SP

Atendimento funerário: 24h por dia

Atendimento Administrativo e Comercial: das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, e das 8h às 12h, aos sábados.

Website: http://www.grupozelo.com.br