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Museu Regional inaugura Espaço João Chaves em homenagem à cultura montes-clarense
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Jornal Montes Claros 22 de maio de 2026

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Evento encerra a 2ª Semana João Chaves de Cultura com solenidade e seresta tradicional.

Montes Claros, 22 de maio de 2026 — O Museu Regional do Norte de Minas (MRNM), vinculado à Unimontes, inaugura nesta sexta-feira (22) o Espaço João Chaves, em momento histórico para a preservação da memória cultural da cidade. A solenidade acontece às 19h, na Sala de Acervos, encerrando a 2ª Semana João Chaves de Cultura Montes-Clarense. Após o evento, haverá apresentação da tradicional Seresta João Chaves, com acesso gratuito ao público

O novo espaço ficará integrado à Sala 3 – Desenvolvimento Urbano de Montes Claros. A família do artista doou fotografias e réplicas de objetos, que permanecerão expostos de forma permanente. O diretor do MRNM, professor Georgino Jorge de Souza Neto, destacou a relevância de João Chaves para o desenvolvimento cultural da cidade.

Quem foi João Chaves

Cordelista, trovador, compositor, intérprete, seresteiro e músico que tocava flauta, pistom e viola, João Chaves também foi jornalista, advogado e político. Autodidata eclético, nasceu em Montes Claros em 22 de maio de 1885 e faleceu em 11 de maio de 1970. Sua trajetória o consagrou como um dos grandes nomes da identidade cultural montes-clarense.

Programação da Semana João Chaves

Entre os dias 19 e 21 de maio, o Museu ofereceu palestras com os escritores Glorinha Mameluque e Wanderlino Arruda, além do analista ambiental Rafael Macedo Chaves, neto e afilhado do homenageado. Também houve mostra cinematográfica com os filmes “Concerto de Outono para João Chaves” e “João Chaves: a cidade, o poeta e o mar”.

A inauguração do Espaço João Chaves reforça o compromisso da Unimontes e do MRNM com a preservação da memória cultural de Montes Claros, valorizando figuras que marcaram a história e a identidade da cidade.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações do MRNM/Unimontes

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