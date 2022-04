O mercado de BPO tem expectativa de crescimento de 14% até 2024

Compartilhe Facebook

Com a contratação de um BPO de RH , as empresas entregam suas atividades burocráticas à terceirizada e conseguem focar no seu core business.

O mercado de BPO irá crescer cerca de 14% até 2024, segundo a Transparency Market Research, recebendo investimentos de aproximadamente US$ 95 bilhões. O BPO automatiza os processos mais burocráticos do Departamento Pessoal, diminuindo erros e a carga de trabalhos manuais, gerando mais produtividade para as empresas, pois o RH fica focado na parte estratégica.

O segmento de BPO (em inglês Business Process Outsourcing ou Terceirização de Processos de Negócios) tem expectativa de crescimento de aproximadamente 14% até 2024, de acordo com a pesquisa de mercado global Technavio, recebendo investimentos de aproximadamente US$ 95 bilhões.

Esse mercado está em ampla expansão já que promove a redução dos custos operacionais nas empresas ao assumir as atividades burocráticas e manuais. As companhias por sua vez, conseguem relocar seus funcionários para focar na estratégia do negócio, ganhando inteligência estratégica.

O BPO de RH é a terceirização do setor de Recursos Humanos, ou seja, a empresa contratada passa a assumir os processos de folha de pagamento, gestão de pessoas e rotinas do departamento pessoal. Seu objetivo é aumentar a produtividade dos colaboradores delegando atividades repetitivas e burocráticas aos softwares. No setor de RH isso é feito através da terceirização de serviços que abrangem o departamento pessoal, como processamento de folha de pagamento, férias, rescisões, DIRF, RAIS, encargos sociais, entre outros. Com isso, a empresa pode realocar seus colaboradores para focar em atividades mais estratégicas.

Segundo Ricardo Nunes, CEO da TRIYO Tecnologia, a empresa que contrata um sistema de BPO de RH conta com várias vantagens, entre elas:

– Equipe mais produtiva: a equipe de RH fica focada em atividades estratégicas e podem se dedicar ao melhoramento dos processos, produtos e serviços, qualificando o atendimento e contribuindo com o crescimento do negócio.

– Redução de erros: uma empresa de BPO de RH possui vasta experiência e profissionais capacitados para realizar as atividades ligadas à automatização dos recursos humanos reduzindo consideravelmente a possibilidade de erros nos processos.

– Agilidade: toda a parte burocrática é realizada pela empresa de BPO e assim, o RH passa a ter mais tempo para se dedicar a outras tarefas, otimizando o ritmo da organização como um todo.

– Economia para a empresa: com o BPO é possível minimizar a quantidade de processos sob a responsabilidade de cada funcionário e diminuir gastos com burocracias de contratação e folha de pagamentos, por exemplo, refletindo em melhores receitas para a empresa.

– Melhores resultados: empresas especializadas em BPO focam na gestão de pessoal e na garantia de melhores resultados com redução de erros, processos mais eficientes, gerando assim, otimização do tempo dos colaboradores permitindo que produzam mais, vendam mais e gerem qualidade no atendimento aos clientes.

– Rapidez na resolução dos processos: com o BPO as etapas dos processos são padronizadas de forma digital e com isso, a resolução dos mesmos passa a ser muito mais rápida e fácil de consultar.

Contratar um serviço de BPO de RH traz muitos benefícios e em alguns casos, a redução anual de custos operacionais chega a até 40%. Sendo assim, deve ser considerado como um aliado ao departamento de Recursos Humanos, porém, ao considerar essa possibilidade, é importante que a empresa cheque seus fornecedores, pois estes deverão ter experiência e conhecimentos aprofundados necessários para a realização adequada do serviço.

