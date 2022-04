Passagens aéreas Montes Claros/Rio por R$ 517 e para São Paulo a R$ 555 (ida e volta)

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 5 de abril de 2022.

De Montes Claros para Belo Horizonte a ida e a volta estão disponíveis nesta promoção por R$ 684,29, valor com taxas inclusas.

A LATAM Brasil adiou para 5 de julho a data para começar a oferecer voos sem escalas de Montes Claros para São Paulo (Aeroporto de Guarulhos). A data inicial era 27 de março, mas a companhia foi obrigada a adiar a estreia no Norte de Minas em função do aumento do preço do querosene da aviação. Neste post especial a nossa equipe selecionou uma lista de voos promocionais saindo de Montes Claros e de Belo Horizonte. Para viagem nas férias de julho há opções de compra das passagens de ida e volta nos voos diretos da LATAM e Montes Claros para São Paulo por R$ 555, valor com taxas inclusas. (Veja detalhes na imagem abaixo). Acesse aqui essa promoção.

No mês de julho a Azul terá voos diretos de Montes Claros para Porto Seguro, no Sul da Bahia. As passagens de ida e volta estão sendo vendidas por R$ 1,2 mil. Outro destaque da Azul são as passagens aéreas do Norte de Minas para o Rio de Janeiro pelo valor de R$ 517,43. Esse voo é com troca de aeronave na capital mineira. De Montes Claros para Belo Horizonte a ida e a volta estão disponíveis nesta promoção por R$ 684,29. Confira mais promoções no final deste post.

Voos de Belo Horizonte para SP por R$ 300

Quem na capital mineira poderá viajar para São Paulo (Aeroporto de Congonhas) ou para o Rio de Janeiro (Aeroporto Santos Dumont) pagando pelas passagens aéreas o valor de R$ 300 em voo direto da Gol. Na promoção da Azul os destaques são as passagens aéreas de Belo Horizonte para Cabo Frio por R$ 316,63. Da capital mineira para Vitória há opções de voos de ida e volta por R$ 468, além das ofertas para Curitiba (R$ 323), e Salvador pelo valor de R$ 581.

As ofertas são para viagens entre os meses de maio a agosto deste ano, exceto nos feriados deste período. Para outras datas também é possível encontrar promoção. Basta usar o link que se encontra no final deste post.

Passagens aéreas de ida e volta com taxas inclusas

Partindo de Montes Claros

Passagens aéreas de ida e volta com taxas inclusas

Partindo de Belo Horizonte

Atenção: O Jornal Montes Claros não vende passagens aéreas, pacotes de viagens ou realiza reservas de hotéis. O site apenas divulga as promoções, ficando o leitor livre para escolher a melhor opção para a sua viagem.