Mês de abril terá três feiras de adoção de animais no Shopping Prado Boulevard

6 de abril de 2022.

Campinas / SP 6/4/2022 – De uma forma positiva incentivamos a adoção responsável e ainda contribuímos para diminuir a quantidade de animais abandonados em Campinas.

Serão três feiras realizadas em parceria com a ONG Cãoração Valente e acontecerão no mês de abril, no Shopping Prado Boulevard, com acesso pela avenida Washington Luiz, 2480, das 10h às 15h

“Aumor à primeira vista” é o mote da feira de adoção de animais que será realizada no Shopping Prado Boulevard, nos dias 9, 13 e 30 de abril. A série de feiras de adoções realizadas no Prado, acontecem em parceria com a ONG Cãoração Valente e tem como objetivo dar um lar para dezenas de animais abandonados e gerando um impacto positivo na proteção de cães e gatos da cidade de Campinas.

Para Murilo Pereira, coordenador administrativo do Shopping Prado Boulevard, esses momentos são especiais, pois além de trazer as famílias para dentro do shopping, incentivam a adoção responsável e ainda contribuem para diminuir a quantidade de animais abandonados no município. “Estamos reposicionando o Shopping Prado Boulevard, tornando-o cada vez mais atrativo e com uma ambiência mais adequada e aconchegante, assim criamos o conceito de que o Prado Boulevard é um espaço para todos, e, a partir do momento que o bicho de estimação passou a ser um integrante importante do lar, ele também deve ter seu espaço no Prado Boulevard. Atualmente existem muitos cães e gatos considerados integrantes do lar, tratados como um dos membros da família. Como a população em geral está cada vez mais preocupada com a saúde e o bem-estar, seus animais também passam a acompanhar este estilo de vida”, completa Murilo.

Além da feira de adoção, o evento também contará com a arrecadação de doações de ração, medicamentos (dentro da validade), caminhas, brinquedos e coleiras (para o transporte dos animais resgatados).

SERVIÇO

“Aumor à Primeira Vista”: Feira de Adoção de Animais

Data: 9, 13 e 30 de abril

Horário: 10h às 15h

Local: Shopping Prado Boulevard

Endereço: Av. Washington Luiz, 2480 – Vila Marieta, Campinas – SP

Website: http://www.pradoboulevard.com.br