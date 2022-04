Escritório de Investimentos lança primeiro Clube de Descontos do Brasil no setor

Os participantes do clube de vantagens terão acesso até 70% de desconto em marcas, como Magalu, Centauro, Ponto, Marisa, Natura, Evino, Cinemark, Pizza Prime, Asics, Extra, Olympikus, LezaLez, Vivara, entre outras.



O setor de investimentos dentro do Brasil vem ganhando cada vez mais opções de serviços que vantagens que estão indo além dos produto de investimentos de Renda Fixa e Renda Variável, chegando a cashback – formato onde uma porcentagem das compras com cartão de crédito são “devolvidas” para o cliente – hoje explorado pelas principais corretoras do mercado.

Parcerias pontuais com outras empresas do setor de investimentos também acontecem, geralmente em menor número e focadas em cursos, não em serviços, entretenimento ou compras no varejo.

Essa semana um escritório de investimentos que foi fundado em Santa Catarina mudou isso por dois motivos.

O primeiro deles está porque o modelo é considerado no mercado como um “clube de vantagens”. Um clube fechado apenas, exclusivamente para clientes, com empresas de serviços, produtos de varejo, educação, Bem-estar e saúde, Alimentos e Bebidas e Lazer.

O participante do clube terá a sua disposição porcentagem altas de descontos que podem chegar a 70%, cashback e até descontos diretos em dinheiro.

O clube foi lançado para comemorar a marca de 2.000 clientes pela Amur Capital, escritório de assessoria de investimentos. A empresa lançou o acesso ao clube para toda a sua base de clientes, cobrindo futuros clientes também.

No clube de vantagens, os clientes ganham descontos em rede de lojas, restaurantes, hotéis, academias, cinema e até instituições de ensino, que podem chegar a 70% de desconto.

Grandes marcas como Magalu, Centauro, Ponto, Marisa, Natura, Evino, Cinemark, Pizza Prime, Asics, Extra, Olympikus, LezaLez, Vivara, Avon, Boticário, IBMEC, SaintPaul, Movida, Conquer, Electrolux, Petz, Hering, Brastemp, Tok&Stok, Acer, Nike, Decathlon, LeNovo entre outros, terão descontos aos clientes da Amur Capital.

Além das grandes marcas que já fazem parte do clube de vantagens, serão publicadas atualizações semanais com novas empresas e descontos para os clientes aproveitarem em todo o Brasil.

Para aproveitar todos os descontos e vantagens nessas grandes marcas, é preciso ser cliente ativo da Amur Capital, com valor mínimo investido de 50 mil reais, e solicitar o cadastro de seu CPF para ativação da conta no Clube de Vantagens.

Após a aprovação, os clientes recebem um link para ativação da conta e primeiro login para acessar a plataforma, e através dela serão direcionados aos sites das marcas parceiras, onde os descontos serão aplicados e podem ser usados.

Leandro, CEO da Amur Capital, faz questão de observar que para construir toda a infraestrutura do Clube de Vantagens Amur, foram utilizados tecnologia e time especializado para garantir a melhor qualidade que o mercado pode oferecer em marcas de relevância e vantagens realmente úteis.

“O nosso trabalho foi identificar a melhor plataforma de benefícios para o nosso cliente, depois personalizamos com nosso próprio plano de benefícios”, explica o CEO.

Para aproveitar o Clube de Vantagens é se tornar cliente da Amur Capital e pedir acesso ao clube. O contato do time de assessoria de investimentos da Amur Capital pode ser feito através do e-mail [email protected] ou pelo telefone 4003 7747.

