5 ideias para usar madeira de demolição e deixar sua casa mais bonita

* Por: Jornal Montes Claros - 6 de abril de 2022.

Quando alguém planeja sua casa do zero, o melhor é conseguir encontrar os materiais corretos para fazer os melhores móveis, a melhor decoração e a melhor planta possível, misturando o tamanho ideal com o custo benefício melhor para o bolso do consumidor. Quando o assunto é o material para madeiras de móveis e casas, é preciso ter uma boa atenção para obter o que combina mais para o local, é preciso considerar a cor, a qualidade, e também em qual ambiente essa madeira vai se encontrar. Algumas madeiras são mais resistentes ao calor, chuva e sol do que outras e, portanto, são melhores para locais externos.

Sendo assim, uma das madeiras mais reconhecidas por sua qualidade seria a chamada madeira de demolição, por conta de sua resistência e também sua aparência diferenciada. Com características de acabamentos detonados, riscos, pregos, descascados e resquícios de pinturas, a madeira de demolição é o estilo rústico tendência dos últimos anos na decoração. Por conta dessa aparência, uma estética rústica é a mais comum para quem deseja ter um móvel com madeira de demolição.

Atualmente, vários objetos rústicos e reutilizados são comuns na decoração atual, como tijolo aparente, lustres antigos e a própria madeira de demolição, se encaixando bem em locais neutros e móveis em linha reta. Portanto, é preciso saber mais sobre o que é esse tipo de madeira, por que optar por ela, onde utilizar ela e algumas dicas e ideias principais para deixar uma casa mais bonita usando esse tipo de material.

O que é madeira de demolição?

A madeira de demolição já possui um nome evidente sobre o que ela é. A definição deste tipo de decoração é feita com madeiras retiradas de demolições de antigas construções. Ou seja, as construções que costumavam utilizar madeiras nobres, com a ação do tempo são descartadas. Sendo assim, a madeira de demolição é muito ótima para pessoas que pretendem fazer o uso de material mais barato, economizando e também reutilizando materiais que seriam jogados fora caso não fosse utilizado como madeira de demolição.

A madeira de demolição pode ser usada de diversas maneiras na decoração, desde painéis para parede, mesas de jantar ou mesas de centro até objetos pequenos como estatuetas esculpidas. Sendo assim, esse tipo de madeira é muito comum em vários itens dentro de casas que podem ser versáteis e práticos, além de ajudarem uma pessoa a gastar menos e ainda usar um material que seria desperdiçado.

Por que optar por madeira de demolição?

A madeira de demolição é ótima para que uma pessoa economize, pois ela se trata de restos de uma demolição e de outras construções. Ou seja, seu preço não é tão alto como outros materiais, como MDF e outros tipos de madeira, sendo assim também é possível economizar e ter uma acabamento mais rústico, com detalhes naturais e elegantes que estão em alta no mundo da decoração atualmente.

Há como fazer vários itens com essa madeira, portanto ela é versátil e muito boa para qualquer tipo de construção, como mesas, camas, estantes e mais. Elas possuem riscos e marcas que entregam o tempo, fazem a diferença e chamam atenção para os móveis.

Onde usar a madeira de demolição?

Como mencionado antes, a madeira de demolição é extremamente versátil, sendo assim ela pode ser utilizada em vários tipos de móveis, casas rústicas e acabamentos. Portas como uma porta de correr, pisos de madeira, mesas de jantar, itens para uma sala de estar rústica, uma cama e mais são opções que uma pessoa pode escolher para utilizar a madeira de demolição.

Outra opção de decoração em varanda é a utilização de bancos e sofás feitos de madeira de demolição. Por ser uma madeira muito resistente ao tempo, ao sol, calor e chuva, não é preciso se preocupar com os efeitos do clima contra a madeira de demolição, o que faz com que uma pessoa em qualquer local possa ter um item usando esse material versátil.

Principais ideias para usar madeira de demolição e deixar sua casa mais bonita

Há cinco ideias para adicionar essa madeira dentro de casa que é possível mencionar para deixar um imóvel muito mais bonito utilizando esse material incrível, versátil, mais barato e elegante. Entre elas, é preciso mencionar:

O uso da madeira em todos os cantos do cômodo, como chão, teto, mesas, cadeiras, etc.;

Painéis para espelhos de lavabo feitos com madeira de demolição;

Adicionar estilo casa de campo para uma varanda ficar mais rústica;

Ter detalhes na decoração utilizando a madeira de demolição como ornamentos;

Madeira desse tipo no piso, sendo fácil de limpar, elegante e rústico ao mesmo tempo.

Dessa forma uma pessoa pode aproveitar o melhor que essa madeira pode oferecer através de sua aparência linda é ótima resistência.