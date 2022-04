Como são feitas as casas pré-fabricadas?

Por: Jornal Montes Claros - 7 de abril de 2022.

A indústria da construção civil é e sempre foi muito democrática, dentro dela há diversas opções de moradias para todos os gostos e necessidades, mesmo que peculiares, tem soluções para tudo.

A moda da vez são as casas pré-fabricadas, que são muito populares pela praticidade e economia que as rodeia, neste artigo, você vai saber tudo sobre essa modalidade nova de casas que virou febre e conquista cada vez mais brasileiros.

As casas que são pré-fabricadas como o próprio nome já diz, são feitas a partir de módulos, que implicam na fabricação de todas as partes juntas, muito comuns em países como Europa, Ásia e América do Norte, são mais baratas, mais práticas e são facilmente reformáveis.

No Brasil há diversas empresas que se especializaram em apenas uma parte da produção, como as de pré-moldados de concreto e drywall.

Afinal o que são casas pré-fabricadas

Por mais que seja a nova onda do momento, é muito comum as pessoas não saberem exatamente o que é, e o que faz uma casa pré moldada.

As casas pré-moldadas são nada mais nada menos que as casas feitas a partir de peças ou módulos.

Esses componentes são fabricados previamente em uma produtora específica, especializada em desenvolver as partes que sejam facilmente transportáveis e montáveis no local onde estará a residência.

Diferença casas pré-moldadas e pré-fabricadas

O sistema de pré-fabricação todos os componentes são produzidos dentro do parque fabril. São montados, já são feitas com toda a parte elétrica, hidráulica, portas e janelas também. Após todo o processo de montagem das peças e sistemas são transportadas da fábrica para o local que será montado.

Geralmente o processo de montagem é feito com diversos colaboradores com auxílio de guindastes.

A montagem é muito simples, pois já são feitas para facilitar os encaixes das partes

O sistema de fabricação pré-moldados é diferente do pré-fabricado, pois as peças já vão pro lugar plugadas e prontas para serem montadas, facilitando ainda mais a montagem, o que torna muito mais rápido e prático.

Dentro do sistema modular o projeto final precisa ser pensado desde o começo e não deve sofrer alterações durante o processo de fabricação dos moldados, o projeto é completamente personalizado com base nas necessidades do cliente.

Tipos de casas pré-fabricadas

Drywall – Traduzindo literalmente, significa parede seca, ou seja, em sua fabricação não é necessário o uso de água, são placas de gesso acartonados, que já vão para a obra prontos para serem instalados.

Extremamente versátil, permite um ótimo acabamento em soluções personalizadas, também conhecido como obra limpa, pois elimina o uso de argamassas, areia ou cimento, e gera também menos resíduos.

Graças às paredes muito bem planejadas e com menor espessura gera para a residência um ganho de área livre, e um melhor planejamento.

Alvenaria clássica – A casa de alvenaria pré-fabricada como o nome já diz, são as mais comuns, porém carregam um pouco da modernização.

No Brasil há muita tecnologia a cerca das construções clássicas, com o uso de tijolos, argamassas e cimento.

Para que não seja de grande impacto na produção de casas no país, as empresas especializadas em casas pré- montadas desenvolveram um sistema, onde é possível criar casas de alvenaria convencional combinado com os pré-moldados.

Criando assim, grandes placas pré-moldadas com o uso de concreto, cimento, blocos e outros elementos comuns à construção nacional.

Vantagens e desvantagens

Construções mais rápidas, as partes da obra já chegam pronta na construção, o que gera uma grande economia em mão de obra e diárias e faz a reforma ou construção ser mais rápida e objetivo, a produção chega a ser até 40 % mais rápida comparada às construções clássicas.

Menos desperdício, a perda de material de construção é de grande preocupação das construtoras e das pessoas que pretendem reformar, a indústria de pré-moldados diminui muito a geração de entulho e a maior parte dos resíduos são recicláveis.

Custo fixo, em grande parte das construções clássicas é necessário que reserve de 10 % a 15 % do valor da construção total para os problemas que podem surgir no processo de construção. Graças à pouca perda de material e o planejamento extremamente detalhado, as perdas são quase nulas dentro das construções pré-moldadas.

Aparência, apesar de já virem prontas da fábrica, as casas pré-moldadas são muito personalizáveis e é possível fugir da aparência industrial que a produção pode trazer.

Os modulados são facilmente editáveis, as tintas aderem muito bem ao gesso, e para as pessoas que preferirem, também é possível utilizar papéis de paredes, que são muito fáceis de serem aplicados e retirados.

A personalização diz respeito ao gosto dos construtores e proprietários, graças às sua semelhança com um grande quebra cabeça, o dono da reforma pode montar a sua casa da maneira que melhor desejar.

Caso seja necessário retirar ou adicionar ou retirar um cômodo facilmente caso seja do desejo dos proprietários.