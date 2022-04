Empresa cria acervo para migração e ingresso digital

Compartilhe Facebook

* Por: - 8 de abril de 2022.

8/4/2022 – O mercado digital está em pleno crescimento e teve um boom com a pandemia, que forçou muitas empresas e empreendedores a migrarem para o on-line

Mais de 50% dos empreendedores da internet iniciaram seus negócios durante a pandemia de Covid-19; especialista em negócios digitais fala sobre a biblioteca e comenta o fenômeno de migração e ingresso para o virtual



Em meio às medidas de quarentena e isolamento social, que levaram ao confinamento e à digitalização do trabalho, do estudo, da comunicação e do entretenimento, a crise sanitária pode ter contribuído para a eclosão de novos negócios digitais no país. É o que mostra a pesquisa Panorama de Negócios Digitais Brasil, produzida por uma empresa especialista em Infoprodutos, que revela que 54% dos empreendedores da internet iniciaram suas atividades durante a pandemia de Covid-19.

Dentre os negócios sondados, 42% aceleraram projetos de transformação digital. O estudo bienal coletou respostas de 200 empresas com mais de 250 colaboradores. De forma similar, o Índice de Transformação Digital Dell Technologies demonstrou que 87,5% das empresas brasileiras conduziram projetos do tipo.

Paralelamente, um levantamento da Visa Consulting & Analytics aponta que a aposta no digital é uma tendência desde o início da pandemia, quando cerca de 70 mil empresas entraram para o e-commerce. A análise compreende os meses de abril e junho de 2020.

“O mercado digital está em pleno crescimento e teve um boom com a pandemia, que forçou muitas empresas e empreendedores a migrarem para o on-line”, afirma Daniel Valle, especialista em negócios digitais e CEO da DonBank, empresa que atua com cursos de formação, prestação de serviços, mentoria, consultoria e criação e administração de portais.

“Diante da mudança repentina, porém, grande parte dos entusiastas do mundo virtual não conseguiu se adaptar ou aderir à internet, deixando uma grande fatia de atuação para quem tem domínio de marketing digital”, complementa.

Biblioteca é alternativa para migração e ingresso no digital

Daniel Valle conta que, atento à necessidade de formação e direcionamento de profissionais e empresas que buscam investir no on-line, a DonBank desenvolveu um acervo de conteúdos que pode ser útil para qualquer pessoa que deseja ingressar ou migrar para o mundo digital.

“Criamos a maior biblioteca de conteúdos digitais para investir no on-line, com mais de 150 horas de aulas, sobre todos os temas para digitalização de negócios. O acervo também ajuda em aspectos como concepção e gravação de vídeos, imagens, copy, tráfego pago, criação de produtos, programação e treinamentos para produtores, entre outros”, detalha.

Segundo o especialista em negócios digitais e CEO da DonBank, a inspiração para realizar o acervo digital surgiu após a descoberta de que seria pai, quando viu que seria uma boa ideia deixar o seu conhecimento para o filho.

“Depois, percebi que levava muito tempo para ensinar algumas funções e estratégias para novos colaboradores. Então, uni o útil ao agradável”, complementa. “Agora, meus alunos e colaboradores têm acesso aos conteúdos que precisam o tempo todo, para estudar e esclarecer dúvidas, sem que eu precise estar presente”.

Daniel Valle afirma que o feedback dos usuários que acessam o conteúdo para realizar a transformação digital em suas empresas tem sido positivo. “Hoje, tenho alunos que saíram de um salário mínimo para faturar mais de R$ 100 mil, e outros que, após os treinamentos, passaram a faturar acima de R$ 5 mil ao mês. Além de colocarem em prática, nós temos exatamente 0% de reembolso”.

