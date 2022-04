Evolução para o PABX Cloud garante diminuição de custos e benefícios mais vantajosos

Compartilhe Facebook

12 de abril de 2022.

a qualquer lugar do mundo, comungando várias linhas e sem pagar mais por isso é o grande Às de Ouro da tecnologia IP

Novo formato de telefonia garante transmissão de sinais de voz por meio de uma base de rede IP, além de outros atributos

Quem trabalha com empreendimentos de qualquer natureza conhece bem a importância de uma comunicação saudável e fluida por meio da telefonia. Afinal de contas, à medida que uma empresa cresce, aumenta com ela também a necessidade natural da definição de núcleos específicos com suas atividades e demandas respectivas.

Em razão da busca de alternativas capazes de amparar todos os modos de comunicação contidos dentro de uma mesma organização, de maneira que funcionários e clientes estabeleçam entre si prestação e recebimento de atendimentos de qualidade, é que houve o surgimento do PABX, sigla do termo Private Automatic Branch Exchange, cujo significado é “troca automática de ramais privados”. Com o passar dos anos, essa ferramenta, que tem por objetivo amplificar as relações comerciais associadas ao intercâmbio de informações por meio da telefonia, tomou uma dimensão cada vez mais extensa ao ponto de atualmente ser utilizada através da transmissão de sinais de voz por meio da rede IP.

Responsável pelo chamado “Endereço do Protocolo de Internet”, a rede de IP é entendida hoje como uma das mais vantajosas alternativas do uso de PABX, uma vez que a sua tecnologia é baseada em nuvem, o que dispensa a instalação de toda uma infraestrutura física e robusta que implicaria em altos custos por parte do implementador.

De acordo com Victor Uemura, gerente nacional da Voxov Telecom, “fazer e receber chamadas por uma rede de internet conectada a qualquer lugar do mundo, comungando várias linhas e sem pagar mais por isso é o grande ás de ouro da tecnologia IP”. Ele afirma ainda que o novo sistema, denominado PABX Cloud, ou PABX Nuvem, carrega consigo vantagens que sistemas anteriores jamais dispunham, a exemplo da URA, Unidade de Resposta Audível, capaz de integrar um atendente eletrônico humanizado que supre valiosas necessidades de demandas telefônicas de todos os envolvidos dentro de uma relação comercial, como colaboradores, clientes, funcionários e parceiros.

