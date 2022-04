Sorteio da Copa coloca Brasil contra velhos conhecidos

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 13 de abril de 2022.

Realizado no último dia 1°, o sorteio da Copa do Mundo da FIFA determinou que, assim como em 2018, a seleção verde-amarela vai encarar no Grupo G os suíços, os sérvios e a seleção de Camarões na fase de grupos do mundial. Favorito para ser o líder da chave, o Brasil fará sua estreia no dia 24 de novembro, às 16h no horário de Brasília, contra a Sérvia. Na segunda rodada, o adversário é a Suíça, em duelo que ocorre no dia 28, às 13h. A equipe do técnico Tite encerra a participação na primeira fase no dia 2 de dezembro, contra Camarões, às 16h.

Visando determinar os favoritos de cada grupo, algumas casas de apostas como a 1xBet calcularam as probabilidades de cada seleção de passar à fase seguinte da competição mais aguardada do mundo. Por isso, aos que possuem interesse em tentar a sorte apostando na fase de grupos da Copa do Mundo, a página bônus 1xBet da Sportytrader indica como a utilização do bônus pode se apresentar útil neste tipo de aposta.

Confira abaixo quem ficou em cada um dos demais grupos e quem são os favoritos para avançar para a fase seguinte:

Grupo A: Anfitriões terão trabalho

País-sede desta edição da Copa do Mundo da FIFA, o Qatar não terá vida fácil. Isso porque, o sorteio definiu como adversários o Equador, o campeão africano Senegal e a sempre forte Holanda. Sem surpresas, a “Laranja Mecânica” é a favorita do grupo (odd de 1.40) segundo a 1xBet, e fará a partida que inaugura o mundial, contra Senegal, no dia 21 de novembro, às 7h.

Grupo B: English team não pode reclamar

Se em algumas das últimas copas a Inglaterra caiu em grupos dificílimos, desta vez as bolinhas “sorriram” para Harry Kane e cia. Os europeus vão enfrentar o Irã e os Estados Unidos. O quarto componente da chave será definido em junho, na disputa entre Ucrânia, Escócia e País de Gales.

Grupo C: O favorito, o lanterna e a “briga de foice”

Donos da maior invencibilidade do futebol mundial, no momento, os argentinos são os cabeças-de-chave do grupo C. Serão acompanhados de México, Polônia e Arábia Saudita. Tudo indica que “La Scaloneta” confirmará o favoritismo dado pela 1xBet, que oferece 1.40 à Seleção de Messi, e que mexicanos e poloneses briguem pelo segundo lugar, com os sauditas em último.

Grupo D: atuais campeões devem passar sem sustos

Contando com a mesma comissão técnica e reforçados por Karim Benzema, os franceses iniciam o mundial como um dos grandes favoritos ao título. A confiança aumentou depois do sorteio que colocou Les Bleus ao lado da Dinamarca e da Tunísia. A última seleção do grupo será conhecida em junho, na disputa entre Peru, Austrália e Emirados Árabes. Não havendo surpresas, os dois europeus devem avançar.

Grupo E: Espanha x Alemanha e só

O único duelo entre campeões mundiais desta primeira fase é a grande atração deste grupo E. Campeões de duas das últimas três copas, espanhóis e alemães devem decidir o primeiro lugar da chave no duelo que ocorre no dia 27 de novembro. O Japão tentará ser a surpresa, assim como o vencedor do confronto entre Costa Rica e Nova Zelândia.

Grupo F: Europeus favoritos…de novo

Donas de grandes campanhas na Copa de 2018, as seleções da Bélgica e da Croácia são as principais candidatas para avançar para o “mata-mata”. A confirmação é dada pelas probabilidades da 1xBet, que oferece 1.53 à Seleção Belga, e 3.50 aos croatas. Voltando a um mundial depois de 36 anos, os canadenses querem estragar a festa europeia. Corre por fora ainda a seleção de Marrocos.

Grupo H: o grupo dos flashbacks

Cheio de possíveis revanches, o grupo H promete ser muito interessante. Eliminada pela Celeste no último mundial, a seleção portuguesa reencontra os uruguaios no dia 28 de novembro. Outra equipe que quer acertar contas com o passado, é a seleção de Gana. Derrotados de forma épica pelo Uruguai em 2010, os africanos decidem seu futuro na Copa contra os charruas no dia 2 de dezembro. Completa o grupo a equipe da Coréia do Sul.