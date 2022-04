Inteligência artificial, otimização e gestão a favor do atacado e do varejo

14 de abril de 2022.

Recife, PE 14/4/2022 – A nossa inteligência artificial preenche as lacunas que existem nos processos de compras e aquisições das grandes empresas de atacado e varejo.

Mines, empresa de tecnologia do Grupo LAC, tem como missão aumentar a lucratividade das redes de lojas em atacado e varejo de todo o Brasil utilizando inteligência artificial

Otimização, gestão, rentabilidade e inteligência artificial, foi baseado nesses tópicos que a Mines surgiu. A empresa de tecnologia, especializada em inteligência artificial (I.A.), é a nova aposta do Grupo LAC para o setor de suprimentos (supply chain) e visa garantir decisões de compras mais aprimoradas, assertivas e rentáveis. Com DNA pernambucano, a Mines foi fundada por Tiago Carneiro, Alexandre Barbosa, Bruno Melo e Murilo Miranda.

Utilizar I.A. para otimizar processos e garantir um crescimento mais rápido e lucrativo já era algo que estava sendo implantado pelas grandes organizações no mundo. Porém, com a chegada da Covid-19 esse processo aconteceu muito mais rápido do que se imaginava. A pandemia acelerou o que já era aguardado, e quem estava se preparando usou a tecnologia totalmente a seu favor, principalmente nos momentos mais críticos da quarentena.

O setor de supply chain em qualquer empresa merece uma atenção redobrada, é neste ambiente onde se tem a resposta de quanto a organização vendeu e quanto necessita repor. Mesmo que seja uma atividade feita há décadas por uma presença humana, lacunas sempre existiram, e esses espaços em branco trazem dor de cabeça para essas organizações.

Segundo Murilo Miranda, sócio-diretor do Mines, a empresa surgiu da necessidade de preencher os espaços em branco que existem no processo de compra e reposição. “Se pensarmos na quantidade de informações que o setor de compras encara diariamente, como cotações, preços, frete, e pagamentos, chega a ser surpreendente que muitas organizações ainda realizam essas análises de forma manual. Por isso criamos o Mines, porque vimos essa lacuna no mercado. E nossa plataforma foi construída a partir de uma IA para fazer a análise avançada da gestão de estoques e aquisições”, pontua.

Como funciona

O software criado pela Mines é o único no mercado que opera de forma 100% autônoma, a partir da combinação de algoritmos próprios. Com base na análise de dados, o bot é capaz de antecipar o comportamento das vendas, dos clientes, dos fornecedores e até mesmo do mercado.

Além disso, o software é capaz de indicar as melhores opções de compras, de forma personalizada para cada empresa e segmento, verifica minuciosamente algumas dezenas de pontos do sistema de compras de mercadoria, e a partir dessa análise o Mines consegue identificar fatores como: Qual filial vende mais, qual produto tem mais saída, etc. A meta é trazer mais rentabilidade e evitar desperdício.

