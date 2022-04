Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de abril de 2022.

Uma comunicação eficaz vai muito além de apenas apresentar ideias com clareza. Ela precisa instigar os envolvidos, ser criativa e despertar o interesse.

Segundo o site Brain Rules, o ser humano é ótimo em memorizar imagens, de forma que ao ouvir uma informação, ele se lembra de cerca de 10% dela apenas. Contudo, se essa informação vier acompanhada de uma imagem relevante, é possível lembrar 65% desses dados.

Dito isso, fica a provocação: será que sua empresa está gerando esse tipo de retenção quando transmite uma mensagem?

Não tem certeza? Então, é fundamental que você aprenda como usar elementos visuais para melhorar apresentações!

Não acredita que o visual seja tão importante para realizar uma comunicação efetiva? Talvez você deva pensar duas vezes! Não ficou convencido? Então, leia este artigo!

O que são elementos visuais?

Você já deve ter ouvido a máxima “uma imagem vale mais do que mil palavras!” e de acordo com um experimento conduzido pela Universidade de Chicago, o cérebro humano processa rapidamente as informações que recebemos pelo córtex visual.

Sendo assim, usar elementos visuais nas suas apresentações pode ser a melhor forma para envolver o seu público, já que 90% das informações processadas pelo cérebro, são visuais. Logo, essa é uma das maneiras mais poderosas de transmitir uma mensagem clara, objetiva e didática.

Há ainda estudos que indicam que 80% das pessoas se lembram daquilo que veem ou fazem, ao passo que, apenas 20% lembram do que leem e 10% do que ouvem.

Por exemplo, você pode explicar para alguém que a grama é verde, mas qual é o tom de verde correto?

Para que você consiga passar a informação que queira com 100% de clareza, não deixando margem para dúvidas, a melhor saída é utilizar de elementos visuais para demonstrar qual seria o tom certo.

As cores, imagens, disposição de textos, símbolos e entre outros compõem toda a relação de recursos visuais.

Quais são os benefícios e vantagens de utilizar elementos visuais nas apresentações?

Se aplicados da forma correta, os elementos visuais irão oferecer diversos benefícios para suas apresentações.

Pense assim: estamos na era da informação, as notícias correm de forma muito rápida por diversos canais e nem todo mundo tem tempo para prestar atenção em textos longos.

Sendo assim, usar elementos visuais para melhorar as apresentações é uma forma de transmitir instantaneamente qualquer mensagem que você queira ao leitor ou ouvinte.

Além disso, utilizar esses elementos nas suas apresentações é garantir que qualquer pessoa consiga entender, mesmo que não fale a sua língua, e também facilita a compreensão em geral.

Mas, afinal, quais são os benefícios de utilizar elementos visuais?

Facilidade na compreensão

Como já dito, usar elementos visuais, como figuras e imagens, irá simplificar e resumir o seu texto. Imagine utilizar diagramas ou mapas mentais para conseguir explicar um conceito com poucas palavras?

Além disso, utilizar os elementos visuais é muito mais prático para que o receptor se lembre do que foi dito e consiga recordar onde aprendeu tal conceito.

Comunicação universal

Pense que você precisa criar uma apresentação que deve ser exibida para uma empresa italiana, por exemplo. Mas você não fala italiano! Então, como criar uma apresentação e passar as informações necessárias?

Remover os obstáculos linguísticos pode ser um grande desafio, sendo assim, utilizar elementos visuais, principalmente fluxogramas e gráficos, em caso de apresentações profissionais, pode ser uma ótima saída para conseguir superar esses problemas.

Dessa forma, as pessoas não deverão se prender apenas ao texto, pois as imagens e gráficos poderão melhorar e muito a sua apresentação e torná-la mais fluida universalmente.

Envolvimento do público

Quando usamos elementos visuais para melhorar apresentações, o ponto principal é envolver o seu público-alvo, conseguindo gerar um engajamento ali, um bate-papo sobre o assunto e também a assimilação dele.

Os recursos visuais são muito mais atrativos. Pense assim: o que você escolheria se as suas opções fossem diversos textos corridos ou imagens e gráficos para ilustrarem a mesma coisa?

Se você escolheu a segunda opção, você está correto! Utilizar desses recursos faz com que as pessoas memorizem mais a informação, além de dar um tom mais dinâmico para sua apresentação.

Quais são os elementos visuais?

Agora que você sabe sobre a importância e as vantagens de usar elementos visuais para melhorar suas apresentações, chegou a hora de conhecê-los.

Elementos visuais prontos podem ser:

diagramas e gráficos;

gifs;

imagens;

vídeos.

Todas essas são formas visuais de resumir um conteúdo, tornando sua apresentação mais interativa e dinâmica. Para isso, é necessário reunir todos os conceitos mais importantes e colocar em um desses formatos.

Também existem os elementos básicos da comunicação visual, que irão transformar a sua apresentação e deixá-la mais atrativa para o olhar do público. Veja quais são eles!

Ponto

Bom, você deve pensar: o que um ponto pode fazer para deixar a minha apresentação mais dinâmica e envolver o meu público?

A resposta é: TUDO!

Utilizar pontos na sua apresentação pode ser uma forma minimalista e simples de criar pequenos focos visuais e de fácil compreensão, como no Customer Touchpoint Map Template exemplificado abaixo:

Linha

As linhas são elementos visuais muito flexíveis e livres, uma vez que podem fazer curvas e tomar diversas formas. Por isso, dependendo do tema de sua apresentação, utilizar esse recurso pode trazer grandes vantagens.

Por exemplo, ao apresentar a biografia de um artista, você pode incluir uma uma linha do tempo, colocando pontos que representem marcos da vida desse artista.

Forma

As formas básicas são: quadrado, círculo e triângulo.

Todas essas formas podem ser colocadas em apresentações, principalmente em slides, para deixar não apenas mais compreensível ao leitor, mas também para dar um estilo ao slide e garantir que não seja apenas um fundo branco com textos.

As formas também podem ser mais criativas, de acordo com o que o usuário queira. Por exemplo, pode-se colocar perguntas e palavras-chaves dentro dessas formas para instigar o público.

Outros elementos básicos da comunicação visual também são muito importantes, como a cor e as fontes que você vai utilizar em suas apresentações.

Você pode ver um exemplo do uso de formas no Zendesk Triple Diamond.

Como utilizar elementos visuais?

Por fim, para utilizar esses elementos visuais e garantir sucesso na sua apresentação, é necessário usar a sua criatividade!

Ao iniciar o desenvolvimento de uma apresentação, sempre pense em como você gostaria de receber essa informação e procure por inspirações na internet.

No Miroverse, você conseguirá encontrar não só inspiração, mas também diversos templates de usuários que apostam no uso de recursos visuais para melhorar suas apresentações.

Agora você já sabe como usar elementos visuais para melhorar apresentações. Além disso, conheceu diversos templates e ideias, não é mesmo? Agora é só se preparar e usar e abusar desses elementos para turbinar seu trabalho!