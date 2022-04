Como escolher o boné ideal para o seu tipo de rosto

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de abril de 2022.

Geralmente é preciso experiência para comprar um boné que lisonjeie a estrutura facial. Vamos ajudá-lo a escolher um chapéu ideal com base no formato do seu rosto, um chapéu que você pode adicionar toque e nitidez à sua aparência.

Selecionando um chapéu para o formato do seu rosto

Se você tem rosto oval sinta-se livre para usar todos os tipos de chapéus. Você é abençoado com uma aparência muito versátil.

Escolha o chapéu certo para a ocasião, desde que seu conjunto esteja alinhado com o chapéu. Homens e mulheres com rostos ovais podem usar quase qualquer chapéu. As possibilidades são ilimitadas, uma vez que é baseado em suas preferências.

Escolha um chapéu para combinar com seu rosto oval, misturando alguma assimetria com o design. Certifique-se de fedoras, chapéus de jornaleiro ou bonés.

Este rosto simétrico clama por um novo ângulo: assimetria. A redondeza requer um tratamento de emagrecimento. Escolher chapéus com bordas muito redondas pode enfatizar a redondeza do seu rosto, por isso é aconselhável selecionar um chapéu com uma coroa alta e aba reta para dar o seu rosto mais ângulos.

Se você tem um rosto comprido, considere usar um chapéu com aba larga e uma coroa pequena, como um chapéu de sol, cloche ou boné com aba larga. A aba grande de uma tampa pode compensar o comprimento de uma face alongada.

Ao usar um chapéu com uma coroa curta, certifique-se de estendê-lo apenas até a testa. Ao usar a touca na testa, você pode criar a ilusão de que sua testa é mais curta.

Os melhores chapéus para um rosto em forma de coração são os chapéus com abas médias, como um boné com aba de tamanho médio, um velejador, um gorro ou uma boina. Estas são todas boas escolhas.

Esses chapéus controlam a circunferência da testa até certo ponto. Cruzar o chapéu para um lado estreitará a ponte do nariz e chamará a atenção para os olhos. Na verdade, qualquer design funcionará bem em você, exceto aqueles com abas grandes.

Evite usar formas de roupas que acentuem demais suas características faciais. Evite abas largas que enfatizam a testa e estreitam o queixo.

Seu rosto quadrado definido e simétrico exige traços circulares para suavizar as bordas do rosto. A coroa circular e a borda farão um bom trabalho em um rosto oval que não tem redondeza, e ajudará a dar a impressão de que o rosto é mais alto e mais arredondado. Inclinar o chapéu para um lado alterará a simetria do seu rosto quadrado.

Um rosto triangular é um rosto que tem uma variedade ilimitada de chapéus disponíveis. Escolha um chapéu que melhore sua aparência e combine com seus ombros.

Conheça os diferentes tipos de rostos

Agora que você já sabe como combinar o chapéu ideal com o seu tipo de rosto, é importante conhecer cada tipo de rosto para que você possa identificar o formato e assim escolher o boné ideal.

Rosto redondo

A linha imaginária, que é usada para determinar o comprimento do rosto, é igual em largura e altura, independentemente do formato da sua cabeça. Quando você tem um formato de rosto assimétrico, outras características faciais também são assimétricas. No entanto, as maçãs do rosto desempenham um papel importante em dar ao seu rosto uma forma arredondada assimétrica.

Rosto oval

O outro formato de rosto comum é o rosto oval. Este é um pouco mais longo que o rosto redondo e seu queixo ainda será redondo, mas o comprimento do rosto será um pouco maior que a largura.

Sempre veja uma linha imaginária para garantir que suas características faciais sejam apropriadas para determinados penteados. Tendo um rosto redondo, sua testa será a parte mais larga do seu rosto. Sua mandíbula terá o comprimento de sua testa também.

O rosto oval é geralmente considerado o formato de rosto ideal porque as proporções permitem que você faça qualquer coisa com seu cabelo ou maquiagem. Você também pode usar qualquer chapéu com esse formato de rosto.

Rosto retangular

Um formato de rosto retangular também é conhecido como formato de rosto alongado. No entanto, a face alongada é ligeiramente menos angulada do que a face retangular.

Se você tem um rosto retangular, a largura da mandíbula, testa e bochechas são a mesma proporção. Mas, seu queixo ficará levemente curvado e adicionará outra dimensão ao formato do seu rosto.

Rosto quadrado

Pessoas com um rosto quadrado têm uma proporção de quase um para um entre seu comprimento e largura. Eles têm lados retos com menos curva ao redor da parte inferior do queixo, resultando em um maxilar mais quadrado. Suas testas também são largas e tendem a ter uma linha fina regular começando mais ou menos nas têmporas. As maçãs do rosto são mais largas do que o normal.