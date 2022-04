Dicas para automatizar a segurança do seu condomínio

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de abril de 2022.

O mundo vem ficando cada vez mais perigoso, então é melhor investir mais na automação dos condomínios, para garantir ainda mais a segurança dos seus moradores.

Os condomínios já são considerados lugares mais seguros para se viver devido a sua segurança, mas com o passar do tempo é sempre preciso melhorar a segurança, tonando ainda mais difícil a entrada de pessoas indesejadas. Aqui neste artigo vamos te orientar de quais maneiras você pode fazer essa automação.

Saiba como deixar o seu condomínio mais seguro

Você pode adotar mais algumas formas para tornar seu condomínio ainda mais seguro. Pensando em tudo isso preparamos uma lista de coisas que você pode fazer. Acompanhe.

1 – Faço o investimento da inteligência de segurança eletrônica

Sabemos que o sistema de segurança eletrônica é o mais eficiente quando o assunto é segurança. Com essa tecnologia cada vez mais avançada elas buscam sempre fazer a automatização nesses processos e acaba oferecendo ainda mais segurança nos condomínios.

Há uma lista de coisas que podem ser automatizadas, confira abaixo.

Gerenciamento acesso do morador

Acessar o histórico por apartamento (cada usuário consulta seu apartamento)

Fazer o cadastramento de visitantes

Liberar QR Code

Chat que está ligado diretamente com a central de monitoramento

Notificação em massa para os condôminos

Visualização das câmeras autorizadas

Personalização do botão do pânico

Reserva nas áreas comuns

Verificação de correspondência (armário inteligente)

Abertura de chamados técnicos

2 -Tenha uma equipe especializada

Ter uma boa equipe por trás de toda essa segurança, faz com que as coisas funcionem de uma forma melhor, onde todos vão estar qualificados e saber reagir em qualquer tipo de situação.

Quanto os funcionários do próprio condomínio, quanto funcionários terceirizados, precisam ser totalmente especializados. Por isso, na hora de fazer a contratação você deve ter certeza de que a pessoa tem o perfil do condomínio e se tem as devidas especificações, como o treinamento correto para trabalhar em condomínios.

3 – Faça o controle de acesso ao interior do condomínio para ter mais segurança

É muito importante para o condomínio que ele tenha o controle de acesso com a segurança eletrônica.

Funciona assim, a pessoa que for vistante, vai receber um QR Code, com a data e o horário da visita, com isso ela vai conseguir adentrar no condomínio. Caso ela tente entrar no mesmo em outro dia e horário ela não irá conseguir, pois, precisa ser gerado um QR Code novo.

Mas ainda é de extrema importância que tenha guarita nos condomínios, com guardas 24 horas, para evitar certas situações.

Além de tudo isso, é muito importante que o condomínio tenha muitas câmeras, principalmente na entrada. Para monitorar quem entra e quem sai.

Assim você vai dar muito mais segurança para seus condôminos, fazer o cadastramento de cada um dos moradores também é muito importante, para evitar problemas.

O que é condomínio inteligente?

O condomínio inteligente é aquele que garante aos seus condôminos o mais alto nível de tecnologia e segurança, ligada totalmente aos seus processos. Isso faz com que o condomínio possa garantir a integração dos elementos que fazem eles funcionar de forma correta.

Porque fazer a automatização do seu condomínio?

Como já pudemos perceber a tecnologia está totalmente a favor na hora de ser aliada na segurança de locais, como condomínios, com isso você vai poder propor muito mais qualidade de vida para os seus moradores, economia e também muito mais segurança para os que vivem ali.

O monitoramento do condomínio fica muito mais eficiente quanto é feito de forma automatizada, sem contar que fica muito mais eficiente também. Automatizando o seu condomínio você vai estar:

Reduzindo os gastos

Melhorando a segurança

Vai estar perdendo menos tempo com burocracia

Veja a lista de algumas coisas que vão te ajudar nessa automação

Para ter um condomínio muito bem equipado de boas tecnologias, você deve ter em mente que necessita da ajuda de alguns aparelhos tecnológicos, que são eles:

Câmeras de segurança eletrônica

Softwares de gerenciamento

Sistemas com controle na iluminação

Acesso ao condomínio com QR codes ou biometria na portaria, ou mabas as coisas

Aplicativo de automatização de tarefa

Controlamento na bomba das piscinas

Central de segurança remota

Medir a pressão nos tubos de água

Ter o controle no almoxerifado de materiais de limpeza

Ligação entre os equipamentos de segurança contra incêndio

Reconhecimento da placa dos veículos e facial

Fazer reserva de forma digital do salão de festas

Armazenar os arquivos na nuvem

Para estacionamentos, catracas eletrônicas

Portaria virtual e remota para condomínios

Apesar de parecer tudo muito moderno, essas e muitas outras coisas vão te ajudar consideravelmente, na hora de proporcionar ainda mais segurança para seu condomínio, sem contar que os moradores vão lhe agradecer ainda mais por ter feito toda essa modernização. Agora você sabe como é importante fazer a automatização no seu condomínio.