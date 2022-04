Saiba os principais benefícios em comer castanhas

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de abril de 2022.

As castanhas são alimentos que possuem muitos nutrientes que são pouco encontrados em outros alimentos. Por isso, incluir castanhas na sua alimentação diária é uma ótima forma de fornecer ao seu corpo tais nutrientes.

Com tantos nutrientes, fica fácil intuir que existem diversos benefícios em consumir castanhas e é justamente sobre isso que será esse artigo.

Diminuir as taxas de Colesterol

Isso pode parecer contraditório, já que muita gente pensa que as castanhas e oleaginosas são ricas em óleos e por isso deveria aumentar o colesterol.

Porém, as castanhas são ricas em gorduras boas, que acabam por controlar e diminuir o colesterol em vez de aumentá-lo.

Ajuda a combater a anemia

Muitas castanhas são ricas em ferro, sendo que as principais são a castanha de caju e as amêndoas.

A anemia é causada principalmente pela falta de ferro no organismo e um dos principais sintomas da anemia é o cansaço excessivo.

Ao comer algumas castanhas por dia, você vai aumentar as taxas de ferro do seu organismo, acabar com a sua anemia e de quebra ainda se sentirá mais bem-disposto.

Aumenta a imunidade

Além da vitamina C, um dos nutrientes necessários para a imunidade é o Zinco e as castanhas são ricas em Zinco.

O zinco é um nutriente essencial para melhorar a imunidade e não é produzido pelo corpo humano. Muitas pessoas acabam encontrando dificuldade em aumentar a imunidade mesmo consumindo grandes quantidades de vitamina C, porém, sem as quantidades adequadas de zinco, o sistema imune continuará deficitário.

O zinco não é tão facilmente encontrado nos alimentos. Ele é até encontrado na carne bovina, por exemplo, mas só tem concentrações relevantes em alguns cortes específicos, como por exemplo no bife de fígado. Sendo assim, as oleaginosas acabam sendo uma importante fonte de zinco e muito eficazes no aumento da imunidade.

Prevenção do Câncer

O Câncer é uma doença traiçoeira que infelizmente ainda não tem cura. Porém, já existem diversos alimentos que ajudam, de forma comprovada, a preveni-lo.

A Castanha do Pará é rica em selênio que é uma fonte importante de selênio e que ajuda a proteger as células principalmente de câncer de bexiga e próstata. E o melhor de tudo é que a quantidade necessária para atingir tal objetivo é bem baixa. Com apenas 2 castanhas do pará por dia você já consegue a dose de selênio diária recomendada.

Ajudam a controlar a Diabetes

Você com certeza já ouviu falar que um dos grandes problemas enfrentados pelos diabéticos é conseguir controlar os picos de glicose. A amêndoa é um excelente alimento para ajudar com isso. Como ela é rica em fibras insolúveis, ela acaba por impedir os picos de glicose. Para obter os benefícios é importante consumir a amêndoa na refeição que poderia causar algum pico de glicose, como, por exemplo, uma refeição com muitos carboidratos simples ou muito açúcar.

Previne o envelhecimento precoce

Diariamente, as nossas ações diárias – como, por exemplo, respirar – liberam diversos radicais livres no nosso organismo.

E é justamente esses radicais livres responsáveis pelo envelhecimento das células e consequentemente envelhecimento precoce.

Combatê-lo é relativamente simples. Uma ou duas castanhas do Pará por dia já dão conta da situação e podem levar a uma pele mais bonita e ajudam até mesmo a evitar a morte precoce de neurônios.

Castanhas engordam?

Apesar de todos esses benefícios, muita gente ainda fica receoso de consumir as castanhas por medo de engordar, já que elas têm fama de serem calóricas.

Realmente as calorias das castanhas podem ser um pouco assustadoras, já que, por exemplo, 100g de Castanha do Pará tem 665 calorias.

Mas, precisamos considerar as recomendações de consumo diárias, que normalmente se baseiam em 1 ou 2 castanhas por dia, o que reduz as calorias para cerca de 27 calorias, o que já é muito mais possível de inserir em qualquer tipo de dieta, mesmo que seja uma dieta de emagrecimento.

Além disso, quando estamos pensando nos alimentos que comemos, não podemos nos basear apenas nas suas calorias, mas também nos benefícios que eles trazem. As castanhas, apesar de ricas em gorduras, possuem tantos nutrientes e vitaminas que só são encontrados com tanta abundância nelas, que seria prejudicial deixarmos de comê-las só pelas calorias.

Todo tipo de dieta deve levar em consideração não só as calorias dos alimentos, mas também seus benefícios, macro e micronutrientes.

Por isso, se você está preocupado de que as castanhas possam te levar a ganhar um pouco de peso, o melhor a ser feito é procurar um nutricionista de sua confiança para que ele possa criar uma dieta personalizada e balanceada para você, que inclua todos os macro e micronutrientes necessários para você ter uma vida saudável e equilibrada.