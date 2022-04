Descubra como o seu sorriso pode impactar na sua autoestima

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de abril de 2022.

Quando falamos da sua autoestima quando chega em um ambiente, seja ele qual for e nos deparamos com um sorriso sincero e bonito isso pode mudar completamente o nosso dia.

Os dentes são muito preciosos. Sabendo que o sorriso branquinho e bem cuidado, é um motivo de muita alegria. Você passa a ter vontade de sorrir, podendo até aumentar a sua autoestima.

Você poderá passar por tratamento ortodôntico, como, fazer o uso de aparelho invisível ou estético.

Mantenha seu sorriso saudável

Não deixe de visitar o dentista regularmente, a sua ida ao consultório é importante, além dos cuidados é possível evitar um problema maior possibilitando o tratamento inicial, logo na identificação de alguma bactéria.

Fazendo a higienização bucal correta, sempre após as refeições, para que não fique nenhum resíduo alimentício nos seus dentes podendo gerar uma doença.

Não escove apenas os dentes, não se esqueça da sua língua da gengiva e das extremidades da bochecha, é importante, porque nesses locais geralmente têm muitas bactérias pelo alto tráfego de alimentos.

Não se esqueça de fazer a escovação antes de dormir, é o maior tempo em que ficamos com a boca fechada, facilitando a proliferação de bactérias.

Usando a pasta de dente ou creme dental, como preferir nomear, com flúor, não exagere, use apenas o necessário.

Faça então a utilização do fio dental, é importante porquanto tem muitas superfícies extremas em que a escova não alcança.

Sempre que a escovação for escovar os dentes faça uma autoavaliação na sua boca pelo espelho, veja se os seus dentes estão com tudo normais e verifique se não há uma coloração, algo diferente seja nos dentes ou até mesmo na gengiva.

Cuidado com sua alimentação, não exagere nos doces, coma com moderação, não faça o consumo excessivo.

Tome cuidado com o uso do cigarro, o tabagismo pode causar uma doença gengival muito grave. Evite o uso.

A limpeza regular poderá gerar muitos benefícios e evitar alguns problemas, como a perda do dente resultando na necessidade de uma prótese dentária.

Dentes mais brancos

O amarelamento dos seus dentes pode ser evitado através de uma boa higienização, evitando placas bacterianas deixando os dentes amarelados.

No mundo odontológico existem alguns tipos de clareamento dental como por exemplo o clareamento a laser e o clareamento caseiro.

O clareamento caseiro depende totalmente do paciente. O dentista irá disponibilizar para ele bisnagas com o gel que irá fazer o tratamento. Em sua casa ele fará a aplicação conforme indicada e pelo período dito pelo dentista.

Clareamento a laser funciona?

Às vezes as pessoas têm muitas dúvidas se realmente o clareamento a laser funciona vamos falar um pouco sobre ele.

O procedimento a laser é feito no consultório e não depende 100% do paciente, como o caseiro. Feito por algumas sessões e rapidamente o paciente está com seu sorriso branco.

Antes de tudo, é importante que a sua saúde bucal esteja completamente saudável, para que esse procedimento venha ser realizado, é necessário que a sua boca não esteja com nenhuma doença ou infecção.

Para que você possa manter o seu sorriso bonito e o tratamento com bons resultados, siga as recomendações do seu dentista evitando o consumo de seguintes alimentos:

Comidas escuras;

Refrigerantes;

Alimentos com corantes;

Café;

Vinho;

Açaí;

Beterraba.

São alguns exemplos de alimentos de pigmentação muito forte, que devem ser evitados após o tratamento para que se possa evitar um regresso do procedimento.

Alinhando o sorriso

É possível realizar diversos procedimentos estéticos para que seu sorriso fique realmente bonito. Se você estiver com dentes tortos, poderá optar por um tratamento odontológico. Caso os seus dentes sejam alinhados, poderá partir para a alteração no seu formato, realizando procedimento estético.

Tratamentos ortodônticos

Os tratamentos ortodônticos, são importantes, porquanto, para a realização de determinados procedimentos estéticos, tem a necessidade dos dentes estarem alinhados.

Aparelho invisível

Poderá ser feito através de aparelho móvel transparente, uma versão totalmente discreta e propícia para pessoas que querem conforto e praticidade.

Aparelho fixo

Aparelho fixo metálico, totalmente convencional, esse modelo, a ida do paciente ao consultório é extremamente necessária, para realizar a manutenção, determinada pelo dentista.

Esse procedimento fará o ajuste do aparelho, apertando para resultar em resultados desejados.

Porcelana

Bracket de porcelana, esse tratamento é solicitado para os pacientes que visam e se preocupam muito com a estética.

Alguns procedimentos estéticos

Após os ajustes ortodônticos, poderá fazer os procedimentos estéticos, como:

Lentes de contato

As lente nos dentes, são feitas de cerâmica e são indicadas para correções como diastemas, aqueles espaços que formam nos dentes da frente ou se você é uma pessoa que tem dentes pequenos também serve para aumentar o crescimento dos seus dentes, realizando alteração no formato.

Facetas

As facetas, muito semelhantes à lente de contato, mas ela é um pouco mais grossa, recomendada para a correção da coloração do dente ou desalinhamento do dente. Portanto todos os tratamentos são rápidos e de alta durabilidade.

Botox

Realizando a correção dos sorrisos alinhados além de suas linhas de expressão.

Gengivoplastia

Correção da gengiva, você provavelmente conhece alguém que quando dá um sorriso, a gengiva sobressai ao dente, esse procedimento fará a correção deixando tudo proporcional.

Conteúdo originalmente desenvolvido pela equipe do blog Qualivida Online, site no qual é possível encontrar diversas informações e conteúdos sobre os cuidados com a saúde física e mental.