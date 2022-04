Dicas para fazer uma boa descrição de seu produto

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de abril de 2022.

Não importa onde ou o que uma empresa está vendendo, quando pensamos em lucro e na tentativa de atrair clientes e leads para adquirir os serviços, é preciso de uma boa descrição de produtos, que instigue e incentive o gasto de dinheiro com isso.

A descrição é muito mais do que um simples resumo do que as pessoas estão adquirindo, são informações importantes e que podem ser verdadeiros fatores decisivos para que alguém realmente compre um produto ou abandone-o no carrinho de vez.

Sendo assim, o texto de hoje abordará algumas dicas para fazer uma boa descrição do produto, mostrando a importância que isso tem para o negócio, as vantagens desse ato, assim como dicas de como aplicar isso em seu negócio.

Entenda o conceito de descrição do produto

Seja um fogão industrial com forno ou até mesmo uma impressora para escritórios, todas as empresas precisam de uma certa estratégia ao inserir descrições em seus produtos, afinal, estamos falando de informações vitais para a decisão de compra do consumidor.

Pensemos que as descrições são formas rápidas e bastante autônomas que os leads e clientes têm de saber mais do produto sem consultar um atendimento, facilitando o processo como um todo.

Isso porque, o atendimento pode demorar e apenas burocratizar todo o processo de compra do produto, mesmo que seja algo simples como uma bota para açougueiro.

Sem mencionar que, através da descrição e dos termos técnicos, contidos como informações adicionais dos produtos, é possível que alguns leads mais por dentro do negócio e do produto, consigam saber de cara se o produto os atrai ou não.

Outro ponto importante quando pensamos em descrição de produto é como a tecnologia avançou e, através disso, seja pelo meio físico ou digital, é possível utilizar de imagens e até mesmo vídeos que ajudem na descrição do item para os leads.

Portanto, assim como um cabo de aço inox, ser firme e objetivo é uma das dicas de sucesso quando pensamos em formas efetivas de realizar a descrição de um produto. Em outras palavras, é algo que deve ser investido e pensado por qualquer loja, comércio ou empresa.

Com isso em mente, os tópicos a seguir abordarão algumas vantagens de elaborar boas descrições para os seus produtos, assim como dicas de como fazer isso de maneira assertiva, podendo ser desde canecas personalizadas até bomba para piscina pequena.

A importância da descrição de produtos

Embora nem todos saibam, a descrição ajuda e muito para que clientes comprem em seu site. Produtos que não possuem descrição e nem informações possuem uma taxa de vendas muito menor do que aqueles que possuem.

Sem mencionar que toda essa geração de cliques e compras é chamada de Performance do Cliente, uma métrica muito utilizada no e-commerce. Ademais, esse tipo de algoritmo ajuda o cliente a encontrar o produto que quer de acordo com a descrição que busca.

Em outras palavras, sejam epis para eletricista ou uma impressora, tal atitude ajuda também na jornada de compra do consumidor. Caso tudo isso que foi mencionado aconteça de forma orgânica, os benefícios colhidos pela marca são imensos.

E, por falar em benefícios, alguns que podem ser destacados e usufruídos pela sua marca são os seguintes:

Maior interesse dos leads e clientes;

Maior taxa de conversão;

Performance do cliente mais estável;

Maior alcance da marca;

Em outras palavras, podemos dizer que a descrição do produto faz parte do longo processo de vendas da empresa, assim como a jornada de compra do consumidor, podendo utilizar o melhor que cada fase da jornada tem a oferecer.

Conheça dicas para criar uma boa descrição

Agora, independentemente se o produto é uma divisora de massa de pão ou até mesmo monitores, os tópicos abaixo reunirão algumas dicas que podem ser utilizadas para melhorar e aprimorar o que já é feito dentro do seu comércio. Sem mais delongas, confira!

01 – Faça questionamentos

É muito comum que algumas pessoas não saibam exatamente o que falar sobre o produto ou o que chamaria a atenção dele e, consequentemente, fica a dúvida se isso é o suficiente para atrair leads e aumentar as chances de convertê-los em clientes.

Para ser assertivo com isso, o melhor a se fazer é questionar e perguntar a si mesmo o que aquele produto, por exemplo, uma cortina de luz de segurança tem a oferecer, do que é composto, como funciona, quando e onde pode ser utilizado, entre outros fatores.

Esse tipo de questionamento direciona para onde o produto deve ir e qual a abordagem que a sua empresa e sua equipe de profissionais pode ter para melhor promovê-lo e, consequente, melhorar a sua descrição.

02 – Saiba quem é seu público

Quando se pensa em negócios, é extremamente comum e necessário que as empresas foquem em elementos, estratégias, assim como linguagem e outros meios de atrair leads e clientes que conversem com o seu público, ou seja, que tenha eles como foco.

Por isso, a descrição também deve ser orientada para a sua persona, ou seja, tanto o objetivo da promoção do produto, quanto a linguagem utilizada, e até mesmo o modo como ela é escrita deve ser pensando em como conversar diretamente com o cliente.

Pode ser um mouse, uma geladeira ou uma esteira transportadora, as informações devem ser voltadas de forma que sua persona compreenda. A linguagem pode ser mais simples ou complicada, tudo vai depender do público e do quanto você quer impressioná-lo.

03 – Utilize boas palavras-chave

Palavras-chave são excelentes maneiras, tanto de melhorar o SEO do seu site quanto para atrair um maior número de clientes.

Porém, é preciso ter um certo cuidado com o número de repetições delas, pois isso pode acabar prejudicando o ranqueamento do seu comércio frente aos mecanismos de pesquisa e algoritmos.

É preciso utilizá-las de forma inteligente e orgânica para que tanto o SEO continue ranqueamento bem o seu site e indicando para outras pessoas que os buscam, quanto para que a descrição fique melhor configurada e bem descrita.

Existem algumas ferramentas e até mesmo programas que ajudam a definir a palavra-chave ou ao menos para saber quais são as que trazem um melhor tráfego para o seu site, ajudando e muito em sua decisão final.

04 – Invista em um bom modelo de descrição

Uma das principais preocupações que diversas empresas devem ter com o seu produto é um bom modelo de como serão descritas as informações dele. É de suma importância esse item, principalmente porque é uma das coisas mais chamativas da compra.

Sendo assim, o primeiro passo é investir em um título interessante e chamativo, mas não deve ser mentiroso ou enganado, nem oferecer ideias que não existem. O título deve ser importante a ponto de instigar curiosidade e fazer com que o lead leia a descrição.

Após isso, o formato é outro ponto a ser mencionado. Você pode descrever características, as especificações, perguntas mais feitas e algumas informações sobre o frete ou entrega, podendo ser criativo e instigar ainda mais a curiosidade e atenção do consumidor.

05 – Invista em recursos visuais

A descrição não precisa ser feita apenas de texto muito bem moldado e escrito, ela pode ter recursos visuais bem estruturados que ajudam muito na tomada de decisão do cliente. Isso porque fotos e imagens também são informações e podem dizer muito sobre um produto.

E os recursos visuais podem se estender e ser bastante variados. Eles podem ser fotos de vários ângulos do produto, assim como vídeos de seu funcionamento, da mesma forma como pode ter gráficos com suas medidas e seus componentes.

Outro exemplo muito utilizado também, mesmo por marketplaces, é uma foto estruturada do produto ensinando a utilizá-lo. Em outras palavras, são diversas informações e dados que são passados para o consumidor de forma muito intuitiva e bastante didática.

É uma excelente forma de atrair a atenção, ser didático, dinâmico e ainda assim profissional e diferente.

Considerações finais

O texto de hoje abordou algumas dicas de como fazer uma boa descrição para o seu produto, mostrando o conceito do mesmo e a importância de realizar uma boa descrição, assim como vantagens para as empresas que investem nessa prática.

É importante entender que cada empresa possui um objetivo e métodos diferentes, assim como são de ramos diferentes, mas a descrição do produto deve ser bem pensada e bem estruturada, mesmo que os produtos dos comércios sejam diferentes.

Pense em como aplicar a essência da sua empresa mas ainda sim ser funcional, portanto, pense em maneiras do seu negócio crescer ainda mais com boas descrições e conseguir atrair um maior número de leads, aumentando a chance de conversão deles.

