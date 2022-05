A ENERGIA SOLAR VAI TRANSFORMAR O MUNDO NOS PRÓXIMOS ANOS

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de maio de 2022.

Que a Energia Solar já está presente na vida do brasileiro e do mundo, isso ninguém tem dúvida, afinal, quem não quer se livrar das altas contas de energia ?

Os painéis solares, que a pouco tempo só víamos na zona rural e normalmente associado a “atraso de vida”, aparece cada vez mais nos telhados das casas e agora, associado à tecnologia de ponta, preservação ambiental e claro, crescimento econômico.

Em poucos anos, a maioria dos carros serão elétricos e abastecidos pela energia gerada através de painéis solares. Em paralelo, teremos baterias mais eficientes, mais duradouras e mais baratas. Essas novas baterias serão usadas tanto nos carros elétricos, quanto nos sistemas solares das nossas casas de forma integrada, permitindo assim, armazenar energia elétrica para poder usar nas horas em que não temos luz do sol. Essa energia poderá ser comercializada normalmente e poderemos comprá-la de quem quisermos, assim como compramos a gasolina, o pão, ou qualquer outro produto. Dessa forma, nascerá um novo mercado com milhares de novas vagas de trabalho e grandes oportunidades de negócio.

No mesmo sentido, o setor rural também já está percebendo que a energia solar pode transformar tudo que antes era dificuldade, em oportunidade. As fazendas que não tinham energia por estarem muito longe da rede elétrica, agora vão poder tê-la, e mais, os lugares com dificuldade de acesso à água para irrigação, agora podem instalar bombas solares em qualquer lugar, sem precisar de postes, fios e às vezes até transformadores para levar energia até as bombas, e o melhor, sem contas para pagar no final do mês!

A Energia Solar é a única fonte renovável de energia, que tem a capacidade de gerar eletricidade em qualquer lugar do planeta, sem acarretar nenhum dano ao meio ambiente e ainda criar um mercado de trabalho gigantesco, que vai desde a produção de placas, inversores e outros equipamentos, até a instalação e manutenção de sistemas, e ainda causar reflexos positivos diretos, nos setores que mais somos dependentes, que são o de transporte, máquinas e produção de alimentos, fazendo com que haja um crescimento econômico sustentável aliado à preservação do meio ambiente. Não é fantástico?

Será tudo isso um sonho? Com certeza, não! Um novo mundo está despontando no horizonte, e os que conseguirem percebê-lo o quanto antes, sairão na frente. Os “novos telhados” por assim dizer, são a ponta do iceberg, eles indicam o rumo que a humanidade já está seguindo e nos coloca de frente com um novo mundo que vai muito além da economia na sua conta de luz, coisa que a maioria das pessoas ainda não conseguiu enxergar, abra os olhos e pense nisso…

Prof. Edson Meirelles – Eletec Cursos