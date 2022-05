Gamer profissional: saiba quais equipamentos são necessários para montar um setup

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de maio de 2022.

Monitor, computador, cadeira gamer e headset são alguns dos itens essenciais para o jogador ter bom desempenho nos games

O mundo dos games tem crescido significativamente no Brasil, dando ao país o primeiro lugar entre os maiores mercados do setor na América Latina e a 12ª posição em todo o globo, segundo dados da Newzoo. Para os pro-players, os jogos on-line não são apenas entretenimento, e sim uma ferramenta de trabalho que pode ser bastante rentável no final do mês.

Os lucros que um jogador profissional pode tirar das competições, patrocínios, publicidade e monetização de vídeos publicados nas plataformas digitais varia de R$ 3 mil a R$ 20 mil por mês. Por esse motivo, não é de se espantar que muitos jovens anseiem se tornar gamers de sucesso.

Para que isso seja possível, é preciso montar um setup com todos os equipamentos necessários. Escolher o melhor monitor gamer, uma cadeira de qualidade e o teclado ideal, por exemplo, é essencial para tornar a experiência ainda mais imersiva, proporcionar conforto diante das longas horas de jogo e, com isso, garantir melhor rendimento nas partidas.

O que não pode faltar em um setup gamer

Setup refere-se ao espaço físico onde ficam todos os equipamentos e acessórios necessários para que o gamer possa jogar com facilidade e apresentar sua melhor performance. Dessa forma, pode-se dizer que é o escritório de todo jogador profissional.

Quem deseja investir na carreira deve ter em mente que estruturar um bom espaço físico com itens de qualidade é tão importante quanto a habilidade nos jogos. Geralmente, ele é composto por cadeira, mesa, monitor, teclado, mouse, computador, headset e uma boa iluminação.

Cadeira gamer e mesa

Os primeiros itens a fazer parte do setup gamer são a mesa e a cadeira, essenciais para garantir o conforto e bem-estar durante as longas partidas.

A mesa é responsável por acomodar os demais equipamentos do setup e oferecer estabilidade ao jogador. Para fazer uma escolha correta, a dica é focar em um móvel resistente, espaçoso e que atenda às preferências estéticas do jogador.

Passar horas sentado em frente ao computador exige alguns cuidados para que os jogos não ofereçam riscos à coluna. Nesse caso, a cadeira gamer aparece como item indispensável por ser confortável e ergonômica.

Essa peça costuma apresentar estofado macio, diversas opções de ajustes, tecidos resistentes e variadas cores. O conforto das cadeiras é tamanho que atualmente ultrapassa o setor gamer — elas também costumam ser usadas em escritórios executivos e no home office.

Computador

Um dos principais itens do setup gamer, o computador é também um dos mais caros. Isso porque a máquina precisa ser bem equipada para suportar e rodar bem os jogos, que costumam ser pesados.

É por esse motivo que todo jogador profissional faz o maior investimento na CPU (Unidade Central de Processamento). Atualmente, ele pode comprar máquinas prontas ou até mesmo montar uma do zero, selecionando todas as preferências e criando um computador exclusivo.

Independentemente da escolha, é preciso prestar atenção nas especificações de peças fundamentais para o desempenho da máquina, como a placa-mãe, placa de vídeo, memória RAM, processador, SSD, fonte e coolers RGB.

Monitor

Um bom monitor gamer intensifica a experiência dos jogos e auxilia no desempenho de um jogador profissional. É possível encontrar itens para os mais variados gostos e bolsos, mas o monitor de tela curva de 144Hz tem se tornado febre entre os pro-players.

A popularidade do modelo vem do conforto ocular durante as partidas, vivacidade das cores e fluidez da imagem. Além disso, muitos jogadores escolhem a tela curva porque ela proporciona uma sensação de visão tridimensional, fazendo com que a experiência seja ainda mais imersiva naquele universo.

Teclado e mouse

Outros itens ligados diretamente ao desempenho do gamer são o teclado e o mouse. Esses equipamentos evoluíram muito ao longo dos anos para proporcionar mais conforto e qualidade.

O teclado mais utilizado e desejado atualmente é o mecânico, pois conta com teclas que reagem mais rápido ao contato dos dedos e geram uma resposta imediata nos jogos.

Já o mouse gamer tem um design anatômico que se encaixa perfeitamente na mão do jogador. A diferença desse modelo para o convencional pode ser notada pelo cabo, que costuma ser mais resistente, e pela quantidade de botões, pensada para que o jogador possa configurar de acordo com os comandos necessários para o jogo.

Headset

Indispensável para quem joga profissionalmente por garantir uma boa imersão nos jogos, o headset nada mais é do que um fone que conta com microfone e controle de volume.

O som de qualidade ajuda a ouvir os passos do rival na partida, por exemplo, o que consequentemente influencia no desempenho. Já em jogos multiplayers, a presença do microfone auxilia na comunicação entre os jogadores.

Para escolher um headset ideal, os pro-players precisam ter atenção a alguns detalhes, como o revestimento acolchoado, um bom funcionamento do microfone e claro, um som de alta qualidade.

Iluminação

Além de ajudar a visibilidade da tela, a luz é um dos detalhes que fazem a diferença no setup gamer, dando a ele ainda mais personalidade. O LED é o queridinho entre os jogadores profissionais, principalmente os de modelo RGB.

Esse equipamento pode ser adicionado em diferentes locais do espaço. Alguns gamers costumam instalá-lo na mesa, atrás dos monitores e até mesmo dentro da CPU. O mercado oferece modelos com fio, tomadas e também controle para escolher as cores que deseja acender durante as partidas.

Como visto, um bom pro-player precisa de dedicação, mas quem deseja se destacar precisa dos equipamentos certos. Partindo dos itens básicos, o jogador tem muito mais facilidade para imergir no game e implementar suas estratégias. E, claro, é imprescindível pensar na relação custo-benefício: nem todo aparelho caro será o melhor, mas é necessário ter cuidado com valores muito abaixo da média de mercado.