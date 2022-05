Porque comprar backlinks é tão importante para subir sites?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 5 de maio de 2022.

Backlinks, basicamente são links posicionados ao longo de um determinado texto, e que levarão os usuários até uma página de seu site ou blog.

Em outras palavras, os backlinks são parte das estratégias mais utilizadas em blogs e sites com o objetivo de incluir links de um endereço virtual no conteúdo de outro site relacionado que seja bem ranqueado no Google.

Provavelmente, essa seja a peça que faltava para você conseguir elevar o seu negócio na internet, seja ela uma loja virtual, blog, ou até mesmo um anúncio.

Quando o universo web surgiu, os links eram usados para levar o usuário de um lugar a outro.

Porém, com essa rede crescendo, os backlinks são uma alavanca para colocar seu site no topo do Google sem ter que investir em campanhas pagas.

No artigo de hoje, você entenderá o que são backlinks, qual sua importância e como utilizá-los devidamente para elevar o seu site, e aumentar sua visibilidade estando na primeira página do Google.

Como funcionam os backlinks?

Os backlinks basicamente funcionam como uma ferramenta de otimização de um site, e principalmente, para o SEO (Search Engine Optimization), que se trata de uma otimização para o mecanismo de busca.

Em outras palavras, o seu grande objetivo é melhorar o posicionamento nos buscadores, gerando assim, resultados para sua pesquisa no site.

Como exemplo, digamos que você crie um novo post e, para aproveitar o assunto, queira comentar de um outro texto de qualidade que venha interessar ao usuário.

Dessa maneira, você irá inserir um link em uma determinada palavra chave, que possa ajudá-lo a explorar melhor o tema.

Para o leitor, essa estratégia será visualizada de forma destacada, o que o levará a clicar e entrar no site, para ter como fonte de informações complementares extra.

Comprar backlinks acaba sendo a única forma para mais para subir um site para o topo das buscas, pois procurar backlinks na internet é a forma mais desgastante.

Vantagens de você comprar backlinks:

Backlinks de sites reais

50% do SEO estará feito

Comprando backlinks bons, seu site chega no topo rápido

Qual a importância dos backlinks?

Geralmente quando alguém que você conhece, te recomenda uma empresa ou um profissional como sendo uma boa opção, essa recomendação passará a ter mais autoridade, ou melhor, passará a ter mais relevância do que antes.

Enfim, com os backlinks não é diferente, só que é feito digitalmente!

Quando outras pessoas fazem backlinks em suas páginas, citando como referências confiáveis o seu trabalho e conteúdos, isso fará muita diferença para seu SEO.

Por que os backlinks são importantes?

Os backlinks oferece 2 benefícios principais para o seu site, sendo eles:

Os backlinks auxiliam na melhora das classificações do seu mecanismo de pesquisa; Fornecem acesso adicional ao seu site, de fontes externas.

Basicamente, os backlinks agem como um voto, pois indicam ao seu mecanismo de busca que o link fornecido poderá te levar a algo de valor e interesse.

O tempo para subir um site com backlinks, é muito mais rápido do que possa parecer.

Um backlink é também uma maneira de outras pessoas dizerem que gostam do que você tem a oferecer.

Ou seja, se muitas pessoas lerem seu artigo e também gerarem um link para ele, logo você terá inúmeros sites com links direcionados para a sua página.

Então se isso acontecer repetidamente, em vários sites diferentes, isso irá indicar aos mecanismos de busca, que a página ligada ao seu site conta com algo que muitos sites consideram valoroso.

Sendo assim, quanto mais votos ou backlinks você possuir, mais popular seu site irá se tornar aos olhos dos motores de busca.

Portanto, os backlinks não melhoram apenas seus rankings nos mecanismos de pesquisa, mas permitem que você possa promover e enfatizar a importância e qualidade do seu site para um público muito mais amplo.

Quais são as características de possuir um bom backlink?

De uma forma geral, você deverá prestar atenção em certas qualidades e ter certeza que os backlinks possuam essas características:

follow: necessário se o portal referenciado possui autoridade na sua área;

contextualização: a linkagem deverá entrar em contexto com o tema abordado no texto;

texto-âncora coerente: isso trata-se da palavra-chave em que será designado o hyperlink. Os termos utilizados deverão possuir ligação com a publicação linkada;

diversidade de sites: lembre-se de não usar os links de uma mesma fonte.

O backlink no mundo do marketing de conteúdo deverá ser feito de maneira coerente e com bastante responsabilidade.

É necessário evitar linkagens de forma aleatórias, mas sempre procurar fazer comentários que acrescentem algo àquele post, mostrando que você está marcando presença.