Aniversário de 18 anos: como organizar uma festa à fantasia

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de maio de 2022.

Do Halloween ao Carnaval, é possível curtir a chegada à maioridade com os mais variados temas

Completar 18 anos é um dos momentos mais esperados pelo jovem. A alegria vai muito além da que ocorre com a maioria dos aniversários; afinal, é nesse momento que ele finalmente conquista a maioridade. Portanto, a celebração desse grande dia também não costuma ser convencional e traz temáticas criativas para comemorar ao lado de familiares e amigos.

A festa à fantasia é uma opção para quem deseja curtir a chegada aos 18 de um jeito divertido e diferente. Com um leque de possibilidades, o evento costuma ser bem aceito entre os jovens, que podem explorar a criatividade na hora de escolher os trajes.

Engana-se, porém, quem pensa que para ter sucesso na comemoração não é preciso ter organização e planejamento. Além de cuidado com detalhes como o tema, a decoração e a locação de móveis para eventos, quem deseja celebrar a maioridade com uma festa à fantasia também deve pensar no orçamento e, claro, na fantasia.

Escolha um tema

O tema é essencial para criar toda a atmosfera da celebração. Nesse tópico, o ideal é pensar em algo que se encaixe com a personalidade do aniversariante.

É possível, por exemplo, comemorar no estilo anos 60, Halloween, festa junina, carnaval ou até mesmo ir para algo mais específico, como o universo de um filme ou série. Atualmente, existe uma grande quantidade de imagens de eventos à fantasia na internet para se inspirar, o que pode ser bem útil caso haja dúvidas na escolha da temática.

Vale ressaltar que o tema deve ser decidido o quanto antes, pois será a base de todos os outros detalhes do evento. Antes de enviar o convite, é essencial que ele já esteja definido para que os participantes possam se planejar.

Pense no orçamento

Assim como em outros tipos de comemoração, a delimitação do orçamento também deve ser levada em conta no planejamento de uma festa de 18 anos à fantasia. Com a verba definida, fica mais fácil saber até onde a criatividade pode ir na hora de pensar em tópicos como decoração, buffet, iluminação e até mesmo a roupa que será usada no dia.

Uma dica para não errar no orçamento é pesquisar bastante sobre os valores necessários para pôr as ideias do evento em prática.

Defina a data, horário e local

Após escolher o tema e delimitar o orçamento para realizar a festa, é o momento de pensar na data, horário e local. É interessante alinhar o ambiente com a temática, pois pode ajudar a criar uma atmosfera mais imersiva para os convidados.

Temas medievais, mundo encantado e Havaí, por exemplo, têm tudo a ver com locais abertos em meio à natureza. Já uma festa estilo anos 60 combina mais com espaços fechados, que criam a ideia de um baile da época.

Planeje detalhes da decoração

Assim como o ambiente, a decoração também é responsável por colocar a ideia do evento em prática. Para os jovens que estão prestes a completar a maioridade, esse costuma ser o ponto mais divertido de todo o planejamento — dá para explorar a criatividade em todos os detalhes da festa.

É importante que o tema esteja presente em toda a festa. No banheiro, por exemplo, aposte em detalhes nos espelhos, paredes e nas portas de áreas reservadas. Já na parte externa, vale a pena adicionar elementos no gramado, nas árvores e até mesmo na piscina.

Outro detalhe que faz a diferença é combinar os móveis com o tema. Sendo assim, optar por locação de puffs, mesas, estantes e sofás pode transformar a comemoração em um evento único e, ao mesmo tempo, aconchegante.

A iluminação e a playlist também ajudam a tornar a experiência mais imersiva. As festas de 18 anos à fantasia costumam ser bastante criativas e ficam na memória dos convidados. Por isso, deixar as ideias fluírem é essencial para garantir um momento inesquecível.

Capriche na fantasia

Não há como organizar uma festa à fantasia sem pensar, é claro, na fantasia. O aniversariante é o anfitrião do evento. Assim, deve apostar em uma roupa ousada e que melhor contemple o tema.

É possível encomendar a roupa em lojas de fantasias ou até mesmo com uma costureira — um investimento que pode deixar o traje ainda mais original. É preciso lembrar, no entanto, que uma celebração de 18 anos costuma ser agitada. Logo, as peças precisam ser confortáveis para que o anfitrião possa se divertir.