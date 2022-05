Dicas de reformas para deixar sua casa moderna

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de maio de 2022.

Essas dicas são para você que deseja reformar, para ter uma casa com a aparência mais bonita e se sentir melhor. Pense no seu plano de melhoria da casa e faça um projeto exclusivo que você começou do zero.

Caso você queira fazer a contratação de um arquiteto, ele vai planejar tudo que você desejar, mas se você pretende gastar menos dinheiro, a primeira coisa a se fazer é ficar no controle do projeto e fazê-lo para você mesmo. Neste artigo, vamos compartilhar algumas boas ideias para você que deseja reformar sua casa dentro do seu orçamento.

Você deve ter em mente várias coisas para se usar e modificar, por exemplo, você pode trocar algumas portas convencionais por porta de embutir, para deixar um ambiente mais moderno.

A melhor maneira de você fazer a reforma da sua casa para ficar bonita e dentro do seu orçamento, é fazer um planejamento de todo o procedimento de forma eficiente. As dicas a seguir vão mostrar como fazer a divisão de todos os planos de reforma em etapas, com base no local que você tem e como renovar sua casa com eficiência. Se você está procurando as melhores formas de renovar sua casa de maneira bonita e econômica, continue lendo.

Faça um orçamento

Quando quiser fazer uma reforma na sua casa, você deve ficar atento com relação ao seu bolso, é importante determinar seus limites e requisitos totais de gastos. Vale ressaltar que você não deve superestimar suas condições, manter expectativas modestas pode te ajudar a conter os gastos.

Conquistar e Dividir

Você pode fazer uma estratégia para os seus projetos de melhoria da casa e criar um plano de reforma para cada ambiente do seu lar. Se você fizer a contratação de um arquiteto para fazer a sua reforma, ele fará uma avaliação de suas necessidades e vai fazer a reforma de acordo com que você necessita.

Nesse caso, como você está no controle, você anotará suas necessidades, anotará suas metas finais para cada área do seu lar e decidirá as metas gerais.

Pesquise

Depois de iniciar sua pesquisa, você vai ficar impressionado com as várias opções que você vai ter.

Portanto, quando você estiver reformando sua casa com orçamento limitado, lembre-se de que, se estiver procurando móveis, tintas ou decorações que adora em sua casa, provavelmente encontrará a maioria dos itens baratos. Aproveite as compras online, lojas de móveis usados e brechós ​​para ver até onde você pode chegar.

A pintura pode afetar a iluminação

A pintura pode interferir na iluminação quando você for fazer a reforma da sua residência, você pode optar por uma pintura nova. Isso pode parecer contra-intuitivo se você já tiver orçamento para comprar bandejas de cores diferentes. Se você estiver com um baixo orçamento, opte por cores em branco e preto para dar à sua casa um ar mais moderno e sofisticado, e pode ter certeza de que nunca errará com branco ou preto.

Veja como mudar a aparência dos cômodos

Quando você estiver reformando, para que fazer sua casa parecer maior do que realmente é, uma maneira barata e bonita de atingir esse objetivo é usar espelhos. Esta é uma técnica muito barata usada por arquitetos.

Reformar o banheiro

Você fica espantado com quantos produtos baratos e de alta qualidade, você pode comprar para renovar seu banheiro. Você pode instalar um novo vaso sanitário e, se não planeja instalar nada novo, pode reparar seu vaso sanitário existente trocando a pintura e também trocando a pintura dos armários, consertando a pressão do vaso sanitário, entre outras coisas.

Trocar o Piso

Reformar o piso pode ser algo caro se você estiver com pouco dinheiro e, se não conseguir encontrar alguém que coloque os pisos dentro do seu orçamento, deve fazer o investimento na reforma do restante com base no design do piso.

Um bom método para redecorar ou renovar a sua casa é definir uma meta para você mesmo.

Aproveite a iluminação natural

Quando for fazer uma reforma na sua casa, coloque janelas maiores. Janelas amplas permitem que uma quantidade maior de iluminação natural entre pela casa.

A iluminação natural não afeta apenas a forma como nós vemos o imóvel, mas também afeta a forma como nós nos sentimos dentro de casa. Ela pode contribuir para o relaxamento e até para o conforto do ambiente, sem falar na economia de energia elétrica que ela oferece.

Cozinha e Despensa

Se você está decorando ou reformando sua casa, provavelmente também está tentando organizar e aumentar seu espaço de armazenamento. Tirar o máximo proveito da sua cozinha pode ajudá-lo a diminuir os problemas com o armazenamento de suprimentos.

Para fazer isso com um orçamento menor, pode reutilizar o armário que você já tem ou também procurar por armários maiores e mais baratos.

Ninguém conhece melhor o espaço da sua cozinha e as suas necessidades de armazenamento, quanto você. Por isso você deve saber exatamente tudo o que você precisa guardar para comprar um armário certo. Se você já tem armários com armazenamento suficiente, não precisa comprar outro, você pode pintar eles para deixar sua cozinha como nova.