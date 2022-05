Google Discover: Como conseguir mais visitas?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de maio de 2022.

O Discover foi desenvolvido para o mundo mobile-first e está disponível em seu telefone, tablet ou notebook.

O Google Discover é uma nova maneira de explorar e consumir conteúdo na web. Ele foi projetado para ser uma experiência visual, personalizada e interativa que está sempre atualizada com novas histórias.

O Google Discover pode te ajudar a encontrar artigos, vídeos, fotos e outros conteúdos relacionados aos seus interesses, o aplicativo também pode salvar artigos para você ler mais tarde no Stories Google. E se você gostar de um artigo aleatório qualquer que viu no app, por exemplo, uma matéria sobre ‘Youcine online’, o Google recomendará conteúdo semelhante no futuro.

Como o Google Discover gera seu feed

O Discover é um sistema de feed de notícias personalizado gerado por aprendizado de máquina (inteligência artificial). Ele aprende com suas preferências e interesses para fornecer conteúdo que acredita ser do seu interesse.

O feed do Discover é gerado com base no histórico de pesquisa do usuário, dados do Google Maps e sua localização. Ele também leva em consideração o histórico de navegação do usuário no Google Chrome e Gmail, bem como a hora do dia, qual dispositivo ele está usando e até mesmo quais outros aplicativos ele instalou.

Como conseguir tráfego do Google Discover?

É importante observar que o Discover não é um mecanismo de pesquisa, em vez de pesquisar palavras-chave ou frases, você pode encontrar conteúdo navegando pelos tópicos ou seguindo seus editores e celebridades favoritos. Você também pode usá-lo para encontrar vídeos no YouTube com base no que está interessado.

Para conseguir tráfego do Google Discover:

Tenha um site compatível para celular

Use imagens únicas de alta qualidade com pelo menos 1.200 px de largura

Alinhe seu conteúdo e metadados

Publique conteúdos sobre temas populares

Trabalhe em seu E-A-T

Crie buzz com sua distribuição de conteúdo

Incorpore seus vídeos do YouTube

A distribuição de conteúdo é o processo de colocar o conteúdo na frente do maior número possível de usuários, é um passo crucial para divulgar sua mensagem e torná-la viral.

O buzz é a parte mais crítica da distribuição de conteúdo, é o que leva as pessoas a clicar, curtir e compartilhar seu conteúdo.

É importante criar buzz porque isso ajudará a obter mais exposição em diversas plataformas e o uso do Discover certamente vai facilitar. Isso ajudará você a alcançar seu público-alvo e atrair a atenção dos usuários.

Por que o Google Discover é importante para o seu SEO e estratégia de conteúdo?

Os usuários podem optar por seguir tópicos, editores ou tópicos específicos de seu interesse. Eles também podem curtir e comentar o conteúdo que encontrarem.

O Google Discover aparecerá como um dos primeiros resultados quando você pesquisar no Google, o que significa que é importante para SEO e estratégia de conteúdo, pois será visto pelo seu público-alvo e clientes em potencial.

Essa mudança não deve afetar apenas sua estratégia de SEO, mas também sua estratégia de conteúdo, pois você precisa ter certeza de que está publicando conteúdo relevante para esse novo público.

Como otimizar seu conteúdo para o Feed do Google Discover?

Para otimizar o seu conteúdo para o Google Discover Feed, é importante entender o seguinte: