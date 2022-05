Com muito networking e conteúdo de qualidade o maior eventos de apostas do Brasil, Brazilian iGaming Summit 2022, acontece nos dias 28 e 29 de junho

* Por: da redação - 13 de maio de 2022.

O BiS será totalmente presencial e contará com diversas oportunidades de networking, conhecimento e conteúdos relevantes para a indústria iGaming.

Nos dias 28 e 29 de junho acontecerá, em São Paulo, o maior evento de apostas do Brasil, o Brazilian iGaming Summit (BiS). O BiS será totalmente presencial e contará com diversas oportunidades de networking, conhecimento e conteúdos relevantes para a indústria iGaming.

Com uma grande novidade, o BiS 2022 traz um terceiro dia, onde ocorrerá o Afiliados LATAM: o primeiro evento exclusivo do mercado iGaming, abrangendo apostas esportivas, jogos de cassino e loterias.

O Presidente do BiS, Alessandro Valente, comenta sobre a realização do evento: “O sucesso da primeira edição do Brazilian iGaming Summit permitiu que organizássemos o novo evento para junho de 2022 e já estamos planejando eventos itinerantes para o Afiliados Latam em outros países. Desta vez com a colaboração das duas maiores empresas de afiliação da América Latina no segmento iGaming”.

A primeira edição do BiS já consagrou o evento como uma referência mundial, pois teve a participação de políticos, reguladores, operadores, autoridades, embaixadores e representantes de players de todo o mundo, marcando um grande momento para o setor de apostas do Brasil.

Ao que parece, a segunda edição do BiS irá superar a primeira, já que várias empresas do setor já confirmaram presença no evento em estandes de exposição e até mesmo nas palestras e debates.

O ano de 2022 pode ser uma grande oportunidade para marcas de apostas internacionais e nacionais, pois, com o tema em alta no Brasil, o BiS pode ser uma grande forma de aproveitar para fazer networking e procurar novas parcerias no universo iGaming.

O BiS 2022 deve reunir novamente os principais representantes dos segmentos de apostas esportivas, loterias e afiliados. O maior evento de apostas do Brasil está pronto para oferecer conteúdos relevantes, atualizados e que ajudem a projetar o futuro do mercado nacional, que promete ser um dos maiores do mundo.