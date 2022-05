ESL e Valve Podem Trazer Major de CS:GO Para o Brasil em 2022

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de maio de 2022.

O calendário para eventos internacionais do jogo de tiro em primeira pessoa mais famoso do mundo, já está no ar. Já são quinze datas reservadas ao redor do mundo, entre os dias 18 de janeiro e 11 de dezembro. Os eventos acontecem principalmente na Austrália, nos Estados Unidos e na Europa. Entretanto, fãs brasileiros continuam se perguntando: quando chegará a vez do Brasil? Para a felicidade geral, este dia pode estar próximo.

Às Armas!

Um dos eventos mais esperados por gamers brasileiros já tem até possíveis datas e locais: entre os dias 31 de outubro e 13 de novembro, no Rio de Janeiro. De acordo com o portal Dexerto, ESL e Valve ainda estão trabalhando nesta possibilidade. A cidade já havia sido escolhida como sede em 2020, porém o evento foi cancelado.

A organização garante que, caso o evento ocorra mesmo em 2022, aqueles ingressos permanecem válidos. De fato, a ESL já havia anunciado, no ano passado, planos de sediar um torneio de CS:GO no Rio. No entanto, o evento que ainda não tem nome, deve depender de futuras parcerias, como a Intel. Nomes como IEM Rio Major e ESL One Rio Major são algumas das opções.

Counter-Strike: Global Offensive mobiliza equipes de jogadores profissionais do mundo todo e apenas um de seus eventos já chegou a pagar mais de USD 2 milhões em premiações. Não à toa, estes torneios já fazem parte das maiores casas de apostas do país, engajando milhares de fãs. Confira os melhores CS:GO sites de aposta crash.

Dedo no Gatilho

Em 2021, a Valve havia anunciado planos de realizar não apenas um, mas dois CS:GO Majors este ano. Um deles seria agora em maio, entre os dias 9 e 22, porém a data não saiu do papel. Mesmo assim, as equipes nacionais seguem treinando e participando de eventos internacionais. No CS:GO PGL Major Stockholm 2021, quatro equipes nacionais marcaram presença: Furia, GODSENT, paIN Gaming e Sharks.

No Brasil, os torneios internos são organizados pela Gamers Club, que promove também torneios masculinos e femininos do jogo. A Gamers Club também promove e apoia torneios e ligas amadoras no país. Na verdade, o Brasil possui a quarta maior base de jogadores de CS:GO do mundo. Portanto, os fãs de CS:GO podem ficar sossegados: mesmo que ESL e Valve não tragam um Major para o Brasil (de novo), ainda terá muita ação este ano.