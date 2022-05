As melhores estratégias de gestão na odontologia

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de maio de 2022.

Após concluir seus estudos, muitos profissionais da área de odontologia costumam abrir seu próprio consultório. Porém, o que muitos não avaliam antes de abrir sua clínica, é a gestão de consultórios odontológicos. É muito importante utilizar estratégias adequadas de gestão na odontologia para manter a sua clínica de pé, e neste artigo, viemos trazer as principais delas.

Inclusive, vale destacar que a experiência que o profissional adquire com o tempo também contribui para os aperfeiçoamentos administrativos.

Ótimo relacionamento com o paciente

Para que o consultório tenha um bom funcionamento, a gestão de um bom relacionamento com o cliente é essencial. Quando o consultório demonstra que se importa com o seu paciente, automaticamente estará fidelizando cada um deles. Um atendimento personalizado fará toda a diferença na gestão, como encaminhar mensagens lembrando a próxima consulta, por isso é importante alinhar tecnologia ao processo.

Substitua a agenda tradicional

Chega de confusão na hora de encaixar pacientes ou desmarcar consultas, substitua a agenda tradicional por uma agenda eletrônica. Com ela você consegue facilitar a organização de seus compromissos e acessá-la a qualquer momento por dispositivos móveis.

Invista em marketing digital

Para que o seu consultório odontológico seja visto e as pessoas procurem por seu serviço, é extremamente importante investir em marketing digital para dentistas. Utilize das suas redes sociais para apresentar conteúdos de valor, assim seu negócio se tornará uma autoridade na área.

Softwares para otimização de resultados

Com o uso de um bom software, o dentista pode criar relatórios e verificar dados da clínica e de seus pacientes com mais facilidade, o que possibilita uma tomada de decisões mais assertiva para a administração do consultório e menos tempo gasto produzindo planilhas e mais planilhas de excel.

Documentos e arquivos na nuvem

Arquivos e papéis armazenados em armários e gavetas não existem mais. Hoje, você consegue acessá-los facilmente e guardá-los em um único local: na nuvem, um espaço virtual onde você pode organizar seus documentos e arquivos com segurança, que podem ser acessados a qualquer hora através da internet.

Otimização de recursos financeiros

Um bom recurso digital pode auxiliar na criação e manutenção do fluxo de caixa, podendo medir também o desenvolvimento da sua clínica. Assim, você tem acesso a todos os setores de uma forma mais otimizada, onde consegue acompanhar e verificar quais possuem a necessidade de mais recursos e quais despesas podem ser diminuídas. Dica bônus: é sempre bom contar com um planejamento financeiro para uma boa previsibilidade.

Esperamos que este artigo tenha te ajudado na gestão de sua clínica odontológica. Quais destes recursos você utiliza em gestão na odontologia? Escreva nos comentários se você conhece um outro recurso que não citamos aqui.