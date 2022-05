Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de maio de 2022.

Montes Calros – CURSO DE ENERGIA SOLAR DE MONTES CLAROS COMEÇA QUINTA-FEIRA !

Uma grande oportunidade de capacitação profissional para Montes Claros e Região!

O Curso de Energia Solar começa na próxima quinta-feira, dia 19/05 e vai até domingo, 21/05. Será ministrado pela Eletec Cursos, e é considerado um dos melhores do Brasil, sendo o único a capacitar para Sistemas On Grid, Off Grid e Bombeamento de Água, através de aulas teóricas e práticas, apostila impressa, certificado, lista de fornecedores e suporte ao aluno após o curso.

A Eletec Cursos colocou 30 vagas a disposição e garante que os alunos sairão 100% capacitados para trabalhar como empregado, autônomo ou empreendedor na instalação de sistemas de energia solar fotovoltaica.

Os interessados deverão entrar em contato através do telefone Whatts App (77) 9 9944 6138.