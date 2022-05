Fortaleza vence o Vitória e conquista uma vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de maio de 2022.

O “Tricolor do Pici” segue disputando as principais competições do Brasil e da América do Sul.

O Fortaleza conquistou mais uma vitória importante na noite da última quinta-feira (12) e garantiu para si uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida de volta contra o Vitória foi disputada no Estádio Barradão. Agora, o “Tricolor do Pici” segue vivo nas principais competições do Brasil e da América do Sul: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

O Fortaleza entrou em campo contra o Vitória tendo uma vantagem segura no placar agregado. A partida de ida terminou com um resultado de 3 a 0 para a equipe do técnico Vojovda. Assim, sem muitos riscos, o time manteve um confronto equilibrado contra o Rubro-Negro Baiano neste segundo embate.

O “Leão da Barra” até criou algumas oportunidades perigosas, mas o único gol da partida só saiu ao final da segunda etapa, dos pés do Fortaleza. Aos 47 minutos, Yago Pikachu recebeu um passe de Depietri, em frente ao gol adversário, e mandou a bola para o fundo das redes.

Com a vaga assegurada para a próxima etapa, o Fortaleza volta sua atenção para o Campeonato Brasileiro e para a Libertadores. A equipe enfrenta o Botafogo-RJ neste final de semana, no Engenhão, e disputa as últimas partidas da fase de grupos da Liberta nas próximas duas semanas.

