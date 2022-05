Como conseguir a senha da Carteira de Trabalho Digital? Descubra agora!

Compartilhe Facebook

19 de maio de 2022.

Não sabe como conseguir a senha da sua Carteira de Trabalho Digital? Acompanhe este post e consiga hoje mesmo!

A senha da Carteira de Trabalho Digital é um mistério para muitas pessoas que não conseguem acessar o aplicativo após criarem seus cadastros.

No entanto, consegui-la é muito mais fácil do que parece, e você saberá como fazer isso acompanhando os próximos tópicos. Vamos lá?

Como conseguir a senha da Carteira de Trabalho Digital?

Muitas vezes esse problema vem assim que o usuário baixa o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e tenta fazer o login para conseguir ter acesso à conta.

O que muitas pessoas não sabem — e é isso que causa tanta confusão nesse momento — é que a senha que deve ser utilizada não é nova e nem deve ser criada agora.

Na verdade, o login para acessar a Carteira de Trabalho Digital é o seu CPF, que funciona como o seu nome de usuário no site do Governo. Logo, a senha para acessar o app é a mesma da sua conta do gov.br.

É importante ter essa senha sempre guardada, pois existem diversos programas vinculados ao Governo — como, por exemplo, o ENEM e o FIES — que exigirão a mesma para que seja possível acessar a sua conta.

Mas, se você não sabe — ou não se lembra — qual é a sua senha do gov.br, te ensinaremos algumas formas de recuperá-la nos próximos tópicos.

Esqueceu a sua senha do gov.br? Veja formas de recuperá-la

Como esclarecemos acima, para acessar o App da Carteira de Trabalho Digital, é necessário ter a senha da sua conta do gov.br.

Mas, se você não sabe qual é a sua senha do site do Governo, não se preocupe. Basta recuperá-la para conseguir a senha da Carteira de Trabalho Digital! Veja como fazer isso a seguir.

Recuperando a sua senha da Carteira de Trabalho Digital por validação facial

A primeira opção que te ensinaremos para conseguir a senha da Carteira de Trabalho Digital exige ter em mãos um celular e um computador. Dito isso, veja como fazer:

O primeiro passo consiste em instalar e abrir o aplicativo Meu gov.br no seu celular. Agora, selecione a opção “Validação facial” para redefinir a sua senha dessa forma. O próximo passo é abrir o site do gov.br e, então, clicar em “Gerar um QR Code”. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code gerado no computador. Após a leitura, basta assinalar “Li e concordo com os termos e condições” e, em seguida, avançar para os próximos passos. Tire uma foto do seu rosto da maneira solicitada nas instruções e, então, a envie. Por último, basta escolher uma das quatro opções disponíveis e seguir as próximas instruções para redefinir a sua senha.

Como recuperar a senha por e-mail

Uma forma mais simples e rápida é realizar a redefinição da sua senha do Meu gov.br através do seu e-mail. Veja como:

Já na página de login do seu aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, comece o processo selecionando a opção “e-mail”. O seu e-mail cadastrado aparecerá na tela. Agora, clique em “Enviar código” e siga para a caixa de entrada do seu e-mail. Por último, basta abrir o link contido no e-mail para digitar uma nova senha para a sua conta.

Recuperação via Internet Banking

O acesso à sua Carteira de Trabalho Digital também pode ser recuperado através do Internet Banking. Saiba como a seguir:

Para começar, abra o aplicativo da sua Carteira de Trabalho Digital e selecione “Por Internet Banking”. Agora, entre no site de Internet Banking do seu banco e faça o login na sua conta. Por último, gere um código de acesso e o utilize como a sua senha no app da Carteira de Trabalho Digital.

Bancos Credenciados também podem te ajudar

Por último, te apresentamos outra opção envolvendo Bancos. Dessa vez, Bancos Credenciados.

Antes de tudo, inicie clicando em “Bancos Credenciados”. Escolha um banco dentre os disponíveis no qual você tenha uma conta. Entre na sua conta do banco escolhido normalmente, utilizando o número da sua conta, agência e senha. O banco enviará para o aplicativo no seu celular um código de autorização. Ao clicar em “Autorizar”, você será redirecionado para redefinir a sua senha da Carteira de Trabalho Digital.

Após conseguir a sua senha da Carteira de Trabalho Digital, saiba que essa senha também vale para qualquer serviço vinculado ao gov.br que você quiser acessar. Certifique-se de anotar a nova senha para não precisar repetir todo o processo mais tarde!