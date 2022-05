Atendimento por Whatsapp: veja como automatizar

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de maio de 2022.

O atendimento por WhatsApp tem ganhado proporções cada vez maiores, uma vez que o aplicativo de mensagens instantâneas é um dos mais populares da atualidade e permite uma série de interações mais efetivas entre consumidor e marca de software para gestão de franquias.

Atualmente, o WhatsApp é um dos aplicativos mais bem sucedidos no mundo, com bilhões de usuários ativos em mais de 100 países.

O simples fato de ele possuir uma audiência desse tamanho já o torna um excelente canal de comunicação, mas ele ainda possui uma série de benefícios que ajudam as empresas a utilizar a ferramenta em seus canais de comunicação.

O mundo tem passado por um processo conhecido como transformação digital, no qual uma série de recursos importantes tem se popularizado, principalmente os relacionados à internet móvel e aos smartphones.

Hoje, a maioria dos usuários possui pelo menos um dispositivo de acesso à internet, onde baixam aplicativos de comunicação e de entretenimento, como é o caso do WhatsApp, que oferece uma maneira de comunicação instantânea rápida e precisa para uma gráfica digital em Campinas.

O mercado não fecha os olhos para essa movimentação, entendendo a importância de usar o app como uma ferramenta de contato entre as marcas e os clientes, criando uma ponte de comunicação maior entre ambas as partes.

Enquanto as empresas lutam por conquistar seus consumidores nesse canal de comunicação, é preciso ter em mente que o WhatsApp não tem ferramentas para engajamento direto com o público.

Parte do apelo popular que a ferramenta possui é justamente o fato de não serem exibidos anúncios em seu serviço de mensagens criptografadas, o que o torna muito interessante para o público final, mas acaba dificultando um pouco o engajamento para as empresas.

Ainda que a empresa responsável pelo WhatsApp permitisse o envio de anúncios, a segmentação acabaria seriamente comprometida, uma vez que ela é muito limitada por conta das regras que protegem a privacidade de seus usuários.

Entretanto, engana-se quem pensa que estes detalhes atrapalham o processo de uma empresa de locação de gerador trifásico prosperar usando o WhatsApp.

A ferramenta é um importante meio de comunicação direta com o público, permitindo um bate papo em tempo real para tirar dúvidas e realizar atendimentos completos. Para isso, a própria empresa disponibilizou um formato de comunicação profissional.

Conhecido como WhatsApp Business, a ferramenta permite que você utilize uma série de recursos para conseguir se comunicar com seus clientes de maneira mais funcional, com recursos interessantes e um espaço dedicado para o atendimento.

Além disso, ao optar por esse formato, você não perde o uso de seu WhatsApp pessoal, conseguindo diferenciar a empresa de suas interações digitais particulares. Empresas de todos os portes já entendem a importância de usar a ferramenta em uma empresa de elevadores de carga.

Você pode acessar seu material do WhatsApp Business tanto de um smartphone dedicado a esse tipo de função quanto na plataforma online, ou seja, assim, permitindo que seus colaboradores tenham acesso a esse formato de comunicação bem variado.

Então, depois de configurar uma conta comercial para sua empresa de, por exemplo, embalagens de papel cartão personalizadas, basta acessá-la de um computador para que você consiga utilizar a ferramenta e todas suas funcionalidades extras sem precisar estar com um smartphone em mãos.

Embora empresas de médio e grande porte utilizem a ferramenta, seu foco ainda é nos empreendedores menores, que precisam de organização para conseguir fazer um atendimento pelo WhatsApp e garantir uma estrutura de qualidade em suas interações.

Para empresas maiores que desejam investir no WhatsApp enquanto ferramentas de comunicação, é possível procurar a API de negócios, um formato mais completo e especializado em pessoas que demandam um canal de comunicação maior.

Recursos de automação do WhastApp

Uma das principais ferramentas que o WhatsApp Business oferece é o processo de automação. Ele ajuda as empresas de escadas pré moldadas a trabalhar com muito mais efetividade, sem que você precise constantemente observar as mensagens que estão chegando.

Através do registro de mensagens de saudação e ausência, você oferece ao consumidor informações relevantes que o fazem entender que o atendimento está em execução, ou que ele deve voltar em um outro horário para tirar suas dúvidas.

Hoje o cliente deseja mais do que nunca informações rápidas. Quanto mais tempo você passa sem dar uma resposta, mais impaciente o cliente fica, e em alguns casos ele pode até mesmo desistir de consumir seus produtos ou serviços.

Quanto mais você consegue otimizar esses processos, mais rápida será a resposta para o consumidor, com direito até mesmo a alguns comandos rápidos que podem ser feitos com o serviço de automação da plataforma.

Assim o cliente recebe uma resposta imediata e fica mais tranquilo para aguardar o atendimento com o profissional de sua equipe de atendimento, possibilitando uma comunicação mais expressiva a longo prazo.

Com a criação de perfil, por exemplo, você consegue otimizar seus recursos e criar uma ferramenta muito mais expressiva de contato, colocando todas as informações relevantes para sua empresa especializada em pintura de fachada, como:

E-mail de contato;

Local;

Descrição;

Links úteis.

Todas essas ferramentas ajudam o consumidor a encontrar a empresa e passam um tom de profissionalismo muito mais sério, ajudando-o a ter mais segurança para negociar de fato com sua companhia.

Para marcas pequenas que não são tão conhecidas no mercado, esse tipo de recurso é muito importante e pode fazer a diferença em uma estrutura de comunicação para lidar com os consumidores da marca como um todo.

Outra ferramenta importante do WhatsApp Business é o rótulo. Com ele você pode identificar diferentes clientes, entendendo suas necessidades e separando-os por categorias, conforme o tipo de atendimento é determinado.

Isso ajuda a criar uma relação mais próxima com seus consumidores, permitindo que você encontre rapidamente seus clientes para dar prosseguimento com o atendimento de serviços de contabilidade em SP que estava iniciando.

É possível criar diversos rótulos diferentes com cores personalizadas para destacar ainda mais e ficar mais simples entender que tipo de situação cada um dos consumidores se encontra, o que acaba ajudando a resolver mais rapidamente os problemas.

Quanto mais estes usuários conseguem o atendimento adequado pelo WhatsApp, mais satisfeitos eles ficarão, continuando a consumir a marca e em muitos casos tornando-se promotores delas.

Um cliente fidelizado irá contar a experiência para seus amigos e familiares, gerando assim um interesse maior para novos consumidores que estão em busca de soluções que sua empresa pode ofertar.

API de negócios

Algumas empresas estão em um nível mais avançado de atendimento, e elas precisam de recursos de automação mais expressivos. Estas empresas costumam ter um porte muito maior do que as pequenas empresas que utilizam o WhatsApp Business.

Para elas, a solução mais adequada é o API de negócios, que permite que as marcas acessem o próprio código do WhatsApp para conseguir integrar com seus próprios recursos. Um API nada mais é do que um protocolo que permite a integração de ferramentas.

Entretanto é preciso ter em mente que o API do WhatsApp não é uma ferramenta aberta para todos. É preciso solicitar o acesso junto a empresa, e não são todas as companhias que conseguem esse tipo de ferramenta.

Embora seja uma excelente alternativa e alguns casos de sucesso já estejam sendo divulgados, o API de negócios ainda é um conceito novo, e o WhatsApp não abre o acesso para tantas empresas quanto as que solicitam o uso desse tipo de recurso.

A alternativa para esse tipo de ferramenta é utilizar o serviço de empresas terceirizadas que conseguiram o acesso ao API de negócios do WhatsApp e criam ferramentas para que você consiga utilizar alguns destes recursos com mais qualidade.

A maioria dessas empresas possui chancela do próprio WhatsApp para o funcionamento, através de certificados de autenticidade. Eles permitem que sua empresa filtre as mensagens e outras ferramentas em um único local.

A quantidade de informação de redes sociais, e-mails, sites e mensagens de WhatsApp pode deixar qualquer profissional confuso, mas com uma ferramenta de integração, você consegue receber todas as informações em um único lugar e responder desse mesmo local.

Isso ajuda a entender melhor suas possibilidades e entender o que pode ser realizado com o WhatsApp dentro de uma companhia.

Considerações finais

O WhatsApp é um serviço que ganhou o grande público e não apresenta nenhum sinal de queda em seus acessos.

Por isso, entender as possibilidades de utilizar a ferramenta para fazer o atendimento de sua empresa é muito importante para garantir mais sucesso em suas interações, aumentando assim o impacto que ele gera nos resultados de sua companhia.

Empresas que buscam tecnologias inovadoras como o WhatsApp para conseguir se estabelecer no mercado acabam se tornando lideranças em seu nicho de atuação, entendendo o impacto que estas ferramentas trazem para o mercado.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.