Como construir uma identidade visual para seu negócio?

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de maio de 2022.

Uma identidade visual é um conjunto de elementos gráficos projetados para comunicar a filosofia, valores, propósito e missão de uma empresa, produto ou serviço ao público. Alguns elementos da identidade visual são: nome, slogan, cores, tipografia e outras peças promocionais.

Essa identidade visual tem um papel importantíssimo entre as empresas, conseguindo de fato comunicar e propagar os valores dela, fazendo com que a marca ganhe cada vez mais autenticidade e se torne referência no meio em que está inserida.

Através de cada detalhe desses elementos pode ser observado a comunicação que a empresa quer passar para os seus consumidores. Essa imagem é essencial, trazendo essa diferenciação e algo único entre as empresas e negócios.

Assim, como exemplo em uma empresa de elétrica industrial, ao ter essa identidade visual, o seu negócio carrega essa autenticidade e fica claro na mente do público os valores e segmentos da marca.

Todo mundo tem um conjunto de traços – do nome à personalidade e aparência – que os torna lembrados e reconhecidos pelos outros, sendo esses os fatores de diferenciação e carregando essa identidade única para os negócios e empresas.

Ter uma identidade bem definida é importante não apenas para os seres humanos na sociedade, mas também para as marcas e negócios como um todo. As marcas, através desse recurso, têm inúmeras possibilidades e diversas vantagens em sua aplicação.

Por isso a atenção e o cuidado ao definir a identidade visual em sua empresa devem ser algo constante, pensando justamente nesses fatores e em como sua marca se faz presente diante do público e de todo o mercado.

A importância de uma boa identidade visual na estratégia de qualquer negócio deve ser considerada uma prioridade. O processo de atrair e converter clientes é mais fácil se a estratégia for bem desenhada.

Com isso, desde uma empresa de usinagem de peças em suas estratégias de venda, até uma empresa de materiais esportivos em seu impacto diante do mercado, devem levar em consideração esses fatores e enxergar a identidade visual como um dos principais elementos em seu negócio.

Para que uma marca obtenha o mesmo reconhecimento positivo e assim tenha sucesso em seu nicho, é necessário defini-la e destacar suas melhores qualidades. Buscando de forma constante essa identificação e impacto.

Ao estar por dentro do impacto e importância dessa identidade visual em seu negócio, acompanhe a seguir alguns dos benefícios de ter essa identidade visual e o quanto ela pode ser um fator determinante.

Benefícios da identidade visual

A imagem e os valores que a empresa transmite para o seu público são alguns dos fatores primordiais dentre as empresas, garantindo essa diferenciação e de fato vantagens e um contato único.

Essa imagem tem um poder de atração e confiança fundamental, garantindo um cenário agradável e fazendo com que as pessoas tenham o desejo de conhecer e consumir seus produtos.

Esses detalhes são fundamentais e necessários nos mais diversos meios possíveis, sendo usados desde uma empresa de tratamento de resíduos hospitalares aos meios e negócios mais diversos.

Dessa forma, veja alguns dos benefícios que essa identidade visual proporciona e o quanto sua implantação é fundamental.

Amplia a reputação e o reconhecimento da organização e produtos;

Aumenta a confiabilidade da marca;

Melhora a reputação;

Destaca-se da concorrência;

Vende novos produtos;

Aumenta a porcentagem de lucros no seu negócio.

Amplia a reputação e o reconhecimento

Através da identidade visual, os produtos tendem a ganhar ainda mais proporção nos meios e diante do público, tendo esse constante impacto e garantindo esses elementos e características fundamentais.

Aumenta a confiabilidade da marca

Ao ter essa identidade visual de uma forma marcante em sua empresa, a confiança do público tende a crescer cada dia mais, garantindo mais confiança desde um sistema de erp integrado aos produtos e fatores que compõem o seu negócio.

Melhora a reputação

A reputação é um dos princípios que devem ser mantidos entre a sua empresa. Através dessa boa reputação as possibilidades diante do mercado se tornam infinitas, proporcionando um cenário positivo e eficaz.

Destaca-se da concorrência

Em um mercado de ampla concorrência e cada vez mais acirrado, se destacar e ter uma estratégia convincente é fundamental e garante essa fidelização com o público.

Vende novos produtos

Ao ter uma identidade visual e garantir uma inovação constante em seu negócio, os produtos se tornam únicos e ganham proporções inimagináveis, alcançando níveis altíssimos e fazendo com que a empresa se destaque sempre.

Aumenta a porcentagem de lucros

Diante de todos esses benefícios citados, os lucros se tornam um dos fatores primordiais, garantindo uma série de vantagens e um cenário cada vez mais agradável para as empresas.

Esse ponto é essencial para que a empresa garanta mais aplicações e ainda mais investimentos em suas estratégias no seu dia a dia, sendo importantíssimo desde um serviço de instalação de cftv aos meios e negócios mais variados.

Dessa forma, é essencial garantir essa identidade visual de forma atual e representativa, destacando os elementos e características principais de cada negócio e conseguindo proporcionar essas representações.

Assim, veja formas de construir uma identidade visual de sucesso, reunindo esses benefícios e cada elemento diante dessa construção.

Formas de construir uma identidade visual de sucesso

A identidade visual é como você influencia a forma como seu público o percebe. Não são apenas logotipos, fotos, cores e tipografia. Essa é a soma de tudo que seu público-alvo vê quando vê você.

A boa notícia é que criar a identidade visual de uma marca não é tão complicado quanto parece. Preparamos algumas dicas com passos básicos para criar uma identidade visual baseada nas tendências do mercado.

1 – Defina o seu público-alvo

Definir seu público é o primeiro passo para criar uma identidade visual de sucesso. Se você não sabe exatamente com quem falar, não saberá o que dizer ou como dizer. Aprofunde-se em idade, gênero, localização, renda, ocupação e muito mais.

Uma boa dica é verificar o público do seu concorrente nas redes sociais. Qual é o perfil dos usuários mais ativos? Você pode aprender muito sobre seu público a partir dos comentários que eles fazem e das postagens que eles curtem ou compartilham.

Entenda o gosto do público desde assuntos e temas mais complexos, como a manutenção predial empresa, a assuntos e interesses básicos, conseguindo criar estratégias através de cada passo e ação a ser tomada.

2 – Busque a personalidade ideal da sua marca

Depois de entender quem é seu público, o próximo passo na construção de sua identidade visual é pensar na questão “como representar visualmente a personalidade da minha marca?”.

No mundo digital, as marcas não têm as mesmas facilidades para comunicar ideias e gerar crenças que o boca a boca proporciona, mas com o reconhecimento visual você obtém mais do que apenas digitar texto e linhas. Graças às referências visuais você pode adicionar um tom ao seu texto.

Assim, como exemplo um fabricantes de transportadores industriais, ao utilizar cores mais vibrantes em suas estratégias e nas divulgações da marca, as sensações transmitidas serão de alegria e outros sentimentos relacionados a esses elementos.

3 – Desenhe o seu logotipo

Lembre-se sempre que você não é sua marca. Embora todas as grandes marcas e empresas tenham um logotipo, ele não tem significado por si só e depende diretamente de como se relaciona com todos os outros elementos da identidade visual.

À medida que sua identidade se desenvolve, seu público-alvo começa a associar sua marca ao seu logotipo, transferindo assim a percepção de sua marca para ele. Dito isso, é um processo gradual que vai muito além do desenho dos símbolos ou da grafia dos nomes.

4 – Busque a tipografia correta

Escolher a tipografia durante o processo de identidade visual pode ser complicado, especialmente quando as marcas seguem tendências que surgem por um segundo, mas rapidamente se tornam ou parecem obsoletas.

Para simplificar, limite o número de famílias de duas fontes a duas e no máximo três, cobrindo assim propósitos específicos, como títulos, subtítulos, corpo de texto, etc.

5 – Faça a melhor combinação de cores

A cor é essencial na construção da identidade visual. Há toda uma psicologia por trás de cada cor, que deve influenciar diretamente na construção da paleta de uma marca, proporcionando elementos e características únicas desde uma logística transporte de cargas a uma empresa de publicidade.

6 – Defina seu estilo fotográfico

De imagens de produtos e serviços a anúncios, a fotografia desempenha um papel enorme na identidade visual. Durante esta etapa, é importante definir diretrizes claras sobre quais tipos de imagens são e não são adequadas.

Quando se trata de ilustrações, muitas marcas optam por não as usar, mas atualmente estão mostrando suas fortes tendências e até integrando muitos projetos para reformular sua identidade visual.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.