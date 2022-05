Como não errar no controle de seu estoque: veja dicas

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de maio de 2022.

Administrar um negócio nos dias atuais vem se tornando uma atividade muito mais prática, ao contar com o auxílio com um diferentes ferramentas digitais, ainda mais quando se trata de um negócio digital. Mas existem também deveres, como no controle de estoque.

Algo de grande importância para que um negócio tenha domínio não só pela quantidade de produtos disponíveis em seus estoque, mas para também garantir uma comunicação clara com o público, evitando dores de cabeça, como estorno por uma compra a ser cancelada.

Uma situação infelizmente muito comum, ainda mais quando se fala do crescimento do setor digital de mercado, pois diferente de uma loja física, onde o cliente visualiza na prateleira aquilo que ele vai comprar, o comércio virtual age de forma mais complexa.

Em uma circunstância diferente do que acontece com as compras digitais, no qual a disponibilidade de um produto, assim como sua entrega é baseada na confiança com o empreendimento responsável por essa venda em particular.

O mesmo sendo válido para o setor de serviços a atuar na internet, como no ofício de uma empresa terceirizada de limpeza de escritório, que pode ser contratada em uma plataforma digital, para então realizar o seu serviço em um espaço físico.

A única verdade no meio disso tudo é que o mercado vem passando por grande mudanças, muito por causa das ferramentas digitais e eletrônicas que são oferecidas tanto ao mercado quanto ao público. Afinal, ninguém venderia na internet se não existisse audiência para isso.

Existindo então uma importância por parte desse mesmo mercado a se adaptar a essa nova realidade, oferecendo ao seu público ferramentas que facilitem a comercialização a ser feita por essa companhia junto aos seus clientes, como por meio de uma plataforma virtual.

Sendo a internet o lugar mais acessado por quem está em busca de algum tipo de produto ou serviço, como com o contato de uma empresa de levantamento topográfico, para que seja realizado algum tipo de construção em um espaço, por exemplo.

Independente do setor, seja no digital ou no físico, existem certas responsabilidades que precisam ser cumpridas por um negócio, para que ele tenha uma boa recepção pelo seu público consumidor. Sendo importante destacar então a sua gestão de estoque.

A importância do estoque no mercado atual

Para que um negócio encontre sucesso em suas ações é importante que ele consiga responder diretamente às necessidades do seu público. A ponto de que tal empreendimento seja visto com um olhar diferenciado por parte de sua audiência de clientes conquistada.

Sendo relevante então estar atento a uma série de fatores que podem fazer com que um empreendimento consiga alcançar os seus objetivos comerciais, por meio de ações positivas em relação ao seu público, como na entrega de um produto ou serviço adequado.

Nessa relação destaca-se a própria entrega dessas mercadorias. Fazendo então com que um fabricante de maquinas para alimentos tenha que cuidar não só da qualidade na produção dos seus equipamentos, como também garantir uma entrega eficaz deles.

Certificando-se de que os seus consumidores recebem tais máquinas em suas empresas em uma data estipulada durante o contrato de aluguel ou compra, já que através dessa entrega adequada em questão de tempo, é possível fortalecer a relação com tal cliente.

Uma situação que é válida tanto para empresas do circuito industrial, como também para aquelas que procuram conversar diretamente com o público final. E para que essa entrega ideal seja realizada, é preciso então ter atenção ao sistema de armazenamento adotado.

Evidenciando assim a importância de contar com um eficaz sistema de controle de estoque. Principalmente quando se trata de um negócio de vertente digital, no qual a disposição de suas mercadorias não encontra-se à vista dos seus clientes, após uma compra na internet.

Uma situação válida até mesmo para uma loja informal, como um indivíduo que resolve vender suas roupas antigas na internet. Sendo importante ter um controle eficaz sobre suas vendas, para evitar com que uma peça, por exemplo, seja negociada duas vezes.

Isso em um controle que é válido também para empresa especializada em licenciamento ambiental, que necessita de um bom domínio de agenda, para não marcar duas ou mais visitas técnicas ao mesmo tempo, sem contar com a disponibilidade de seus profissionais.

A questão é que ter um controle do estoque pode se revelar uma ação complicada, principalmente para quem não possui muita experiência no ramo de vendas. Como alguém que acaba de abrir uma loja própria dentro de uma plataforma comercial digital.

Sendo assim, é importante estar atento às dicas a serem apresentadas a seguir, pois elas são essenciais para se garantir um bom sistema de estoque por parte de uma companhia, respondendo da melhor maneira possível às necessidades levantadas por seu público.

Melhor gerenciando o seu sistema de estoque

Para garantir uma boa gestão sobre o seu estoque de produtos, é importante adotar uma série de estratégias, capazes de passar uma sensação de segurança para quem adquire algo pela internet alguma mercadoria específica, tendo a certeza de receber sua compra.

Por meio então da disponibilidade deste produto no sistema de estoque de tal empreendimento de contato digital. E para otimizar o gerenciamento sobre o armazenamento de suas mercadorias, certas ações devem ser vistas com importância.

Registre qualquer movimentação

Quanto maior for o porte de uma companhia, mais fácil se torna para se perder o controle de suas mercadorias, elevando então a importância de um sistema de melhor complexidade no que se trata do armazenamento e da entrega desses produtos.

Como uma empresa de guard rail, a fornecer materiais para garantir a segurança nas estradas. Para se ter um controle adequado do seu estoque, é importante registrar qualquer tipo de movimentação, da chegada à saída de um produto em um armazém.

Algo que também pode ser informado ao público após a realização de uma compra, sendo permitido acompanhar a entrega deste produto até sua casa.

Adote um registro periódico

E quando se fala desse registro de movimentações é importante realizar de forma frequente uma certa observação sobre as ações a ocorrerem em seu estoque. Isso dentro de um sistema eficaz de atualização de registro sobre o seu armazenamento de produtos.

Conte com o apoio de uma equipe profissional

Para garantir esse registro e controle adequado do seu estoque comercial, é importante contar com o apoio de uma equipe de profissionais, contratados para lidar diretamente com esses materiais, da sua chegada até a saída dessas mercadorias do seu galpão.

O mesmo é válido para um sistema de estoque otimizado por programa digitais, sendo relevante o auxílio de colaboradores capacitados para lidar com esse tipo de sistema, permitindo assim um controle mais claro sobre o seu estoque de produtos.

Observe os produtos perecíveis e sazonais

Outra importância acerca da gestão de um estoque tem a ver com a própria qualidade dos produtos, quando se trata de mercadorias que possuem um prazo máximo para serem comercializados, como um fornecedor de biscoito de polvilho.

Destacando-se assim o setor de alimentos, que opera com um tempo limitado para o consumo e consequentemente comércio de suas mercadorias. Adotando sistemas de validade como:

Semanal;

Quinzenal;

Mensal;

Semestral;

Anual.

O mesmo pode ser dito para produtos sazonais. Como os ovos de Páscoa, a serem comercializados somente próximo a essa data, ou então uma linha de casacos durante o inverno, além de outros pedidos que dependem de um período para serem vendidos.

Adote protocolos de segurança

O estoque de uma loja é onde se encontra todo o valor de mercado desse empreendimento, sendo o local onde se encontra os produtos a serem comercializados por essa companhia. Sendo assim o espaço de onde virá qualquer tipo de lucratividade desse negócio.

Nesse sentido, é essencial se certificar da segurança desses estoques, com a instalação de sistemas de vigilância, entre outras ações que possam garantir a proteção desses produtos contra ações de roubo ou furto, por exemplo.

Destaca-se também a realização de uma frequente assistência técnica perícia trabalhista, para se certificar de que se trata de um espaço adequado para o trabalho dos seus funcionários, de forma a proteger também a qualidade dos produtos ali movimentados.

Acompanhe o crescimento do seu negócio

Na medida que um empreendimento cresce, deve se expandir também o número do seu estoque, assim como as medidas de controle sobre ele. Sendo importante adotar medidas de gestão e segurança que acompanhem o nível progressivo do seu armazenamento.

Automatize o seu controle de estoque

Por último, é recomendado adotar um sistema de automação sobre tudo que está relacionado ao controle do seu estoque, de forma a aumentar o controle dessas mercadorias, além de alinhar esse sistema com outras plataformas.

Informando ao público em seu site a quantidade de produtos disponíveis, assim como facilitando o seu contato com uma empresa de coleta de lixo reciclável sp, de acordo com a quantidade de materiais a serem recolhidos em um galpão específico.

A partir dessas estratégias é possível ter uma melhor gestão sobre o seu estoque, e a longo prazo, uma melhor administração do seu negócio como um todo.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.