Cursos de inglês que valem a pena fazer

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de maio de 2022.

As aulas de inglês online permitem que você estude todos os dias em seu tempo livre.

Qual curso você deve escolher para não se arrepender?

Qual curso vai lhe ajudar a falar bem inglês?

Neste artigo, vamos lhe passar algumas dicas para escolher qual o melhor curso de inglês online para você.

Como escolher um curso de inglês online

É importante pesquisar e tentar se acostumar com os cursos online antes de escolher qual curso estudar.

Ainda mais ao escolher uma escola paga, pois a mesma poderá ter algum tipo de taxa de cancelamento.

Ainda mais do que o aspecto financeiro, interromper a pesquisa e começar de novo com outra abordagem pode ser um empurrão para desistir.

Qual melhor metodologia de ensino de inglês?

A verdade é que o melhor método para o aluno é aquele que o deixa sempre mais confortável, o que não cria muitas barreiras à aprendizagem contínua.

Todas as metodologias psicolinguísticas atualizadas e personalizadas incluem a construção de relações entre professores e alunos, com ênfase na competência comunicativa, e a gramática é aprendida incidentalmente.

A abordagem lexical que é amplamente adotada hoje é uma tendência grande. Aqui, o foco muda do ensino de normas e regras gramaticais para o uso da língua pelos habitantes locais. Então o foco muda para o vocabulário, o dicionário. Este método alcança melhores resultados dentro da fluência da comunicação falada e escrita dentro de um menor tempo de aprendizagem.

A abordagem ouvir-falar concentra-se inicialmente em ouvir e falar, deixando a parte escrita em segundo plano. Inicialmente aprendemos a língua nativa por meio de um processo de estimulação, depois falando e respondendo a essa estimulação. Com isso, naturalmente, os erros são jogados fora e a linguagem em sua forma mais correta é corrigida.

As abordagens tradicionais focam no ensino inicial da gramática, as suas regras formais focam totalmente dentro da tradução literal dos termos. Pode funcionar inicialmente, porém a longo prazo não permite que os alunos se comuniquem fluentemente porque ignora os preconceitos subjetivos e culturais da linguagem.

Os métodos diretos envolvem o processo de imersão dos alunos na língua, excluindo a língua nativa do processo de aprendizagem. O professor fala apenas inglês e se comunica por meio de gestos e imagens, resultando em um processo de indução de sentido aos alunos.

1. CERTIFICADO CURSOS ONLINE

O Certificado Cursos Online é uma plataforma EAD desenvolvida com o objetivo de melhorar a qualificação de ensino para o povo brasileiro. Seu trabalho é focado totalmente dentro do melhor conhecimento de seus alunos.

Ele oferece cursos gratuitos de treinamento e desenvolvimento profissional. O objetivo da plataforma é sempre fornecer conhecimento com uma alta qualidade de forma gratuita.

Ao final do curso, os alunos têm a opção de emitir um certificado de conclusão.

A plataforma oferece mais de 290 cursos online desenvolvidos com o objetivo de aprimorar o conhecimento de seus alunos. Além de ser adequado para: exames de títulos profissionais, concursos gerais, emprego, etc., também existem horários de apoio.

Os cursos de inglês online são seus cursos mais famosos e mais visitados. Como uma boa referência dentro do mercado.

2. Curso de Inglês Online – EF English Live – Aulas Ao Vivo – Tradicional

Anteriormente conhecido como English Town, o curso funciona como Open English tanto no ensino quanto no recrutamento. Ele promete aprendizado rápido por meio de um horário de estudo flexível. Claro que os alunos devem ter alguma disciplina para acessar e “fazer” as aulas em casa.

As aulas são de forma ao vivo com professores nativos, o que é uma super vantagem. Segundo seu site, é a única escola com credenciamento do MEC como tecnologia educacional.

A reclamação, no entanto, é que nas aulas em grupo existem diferentes níveis de alunos e os alunos com menos conhecimento tendem a se sentir em desvantagem por não conseguirem estudar as aulas adequadamente.

O aluno pode escolher estudar em diferentes modalidades: em grupo (aproximadamente R$ 150,00 por mês) e em aulas particulares (aproximadamente R$ 200 por mês, esse valor pode ser aumentado caso o aluno queira mais aulas por semana).

É assinado anualmente e há uma multa de cancelamento sobre a taxa anual total. Portanto, é melhor pesquisar se o método é satisfatório antes de fechar a transação.

3. Open English – Aulas ao vivo – Tradicional

Neste programa, os alunos pagarão mensalidades e terão aulas com professores nativos americanos. As aulas são ao vivo, disponíveis 24 horas por dia, todos os seus exercícios são feitos de forma online para medir o progresso do aluno e permitir que ele suba de nível.

Os preços dos cursos não são indicados na página inicial e variam de acordo com o país, pois são baseados nas taxas de câmbio do dólar americano. Após a assinatura do contrato, os alunos assinam um contrato de curso a cada ano. A mensalidade integral para 2018 é de aproximadamente R$ 250,00 por 12 meses. Se você quiser cancelar, o aluno deverá pagar um valor igual a 10% da taxa anual.

As aulas podem ser de forma individual ou em grupos, semelhantes às aulas presenciais. Isso é muito positivo no sentido de uma troca instantânea de informações com os professores. Além disso, ouvir o idioma diretamente de um falante nativo é sempre uma grande vantagem.

Por exemplo, uma perda de 10% no valor do curso e na forma de contratação, seja cancelado nos primeiros dias do curso ou 3 meses após o curso, é negativo. Por isso, antes de contratar, é melhor pesquisar opiniões e assistir a vídeos no youtube ou outras plataformas com base nas opiniões de outros usuários e exemplos de cursos.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Certificado Cursos Online, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre cursos, educação e diversos segmentos.