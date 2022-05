Alongamentos para quem trabalha muito tempo sentado

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de maio de 2022.

Fazer pequenas pausas e movimentar o corpo pode fazer toda a diferença na rotina

Você já sentiu dores no corpo após trabalhar por horas sentado? Sabemos que nem sempre é fácil ficar na mesma posição todos os dias e, por consequência, é muito comum sentir dores no corpo.

Mas calma, é possível minimizar o desconforto seguindo algumas dicas para tornar a rotina mais confortável. Além de realizar alongamentos e fazer pausas, vestir roupas mais confortáveis e calçados para usar em casa é importante para a rotina de quem trabalha sentado. Eles ajudam a manter uma postura mais relaxada durante o home office.

Preparamos algumas dicas que podem ajudar você na sua rotina:

Dicas de exercícios de alongamento

Para quem trabalha sentado, sabe que passar longas horas na mesma posição não é muito saudável. Por isso, é muito importante para em alguns momentos e realizar alguns exercícios para esticar os membros que ficam tensionados.

Se esse é o seu caso, separe algum tempo para fazer alguns desses exercícios:

Alongamento de pescoço

Comece pelo pescoço, uma região que pode ficar bastante tensionada. Rotacione o pescoço no sentido horário e anti-horário. Após isso, faça meio círculo com o pescoço, repetindo os dois lados.

Em seguida, direcione o queixo até o peito e depois eleve para cima, como se fizesse o movimento para dizer “sim”.

Alongamento de peitoral e ombros

Agora é a vez dos seus ombros. Eleve seus ombros para cima e para baixo, inspirando e elevando na direção da orelha. Solte o ar e deixe os membros relaxarem.

Depois de alongar os ombros, chegou a vez do peitoral. Entrelace seus dedos e coloque atrás do pescoço. Faça o movimento de empurrar os cotovelos para trás.

Alongamento de costas e pernas

Esse exercício precisa ser feito de pé. Levante-se e fique parado. Gire o corpo para um lado, como se fosse abraçar alguém que esteja na sua lateral. Depois, faça o mesmo para o outro lado.

Leve as mãos até o mais próximo dos pés que você conseguir. Em seguida, suba devagar, desenrolando o corpo.

Alongamento de braços

Você pode fazer esse exercício de pé ou sentado. Entrelace os dedos e estique para frente do corpo, indo em direção para fora do peitoral. Em seguida, permaneça com as mãos da mesma forma e eleve para cima da cabeça.

Depois, coloque uma das mãos para trás do pescoço e, com a outra, segure o cotovelo. Repita a mesma sequência com o outro braço.

Faça pausas ao longo do expediente

Além dos exercícios, a dica de fazer algumas pausas durante a rotina de trabalho pode fazer muita diferença. Levante da cadeira e faça pequenas caminhadas pelo lugar onde você trabalha, seja na empresa ou em casa.

Mas não se engane, essas pausas não servem apenas para esticar o corpo. Além dos exercícios de alongamento, essas pausas também servem para ativar a circulação dos membros inferiores e superiores.

Essa ativação é importante porque quando ficamos muito tempo sentados ou na mesma postura, é comum que a circulação sanguínea não seja muito eficiente, o que pode ocasionar em inchaço, dormência e dores.

Por isso, inclua na sua rotina o hábito de fazer pequenas movimentações, mexendo os braços e as pernas para evitar esses desconfortos.

Trabalhe sentado na postura correta

Trabalhar sentado o dia todo exige que o corpo fique na mesma posição por muito tempo. Por isso, é muito importante permanecer na postura correta. Esta atitude previne muitas dores e outras complicações mais graves.

Vale a pena utilizar acessórios específicos para isso, como apoiadores para os pés, uma boa cadeira, mouse e teclado caso use um computador.

Além disso, o alinhamento entre a cadeira e a mesa também são importantes. A mesa não deve ser muito baixa e a cadeira não deve estar alta demais. A regulagem correta é a que os cotovelos consigam ser apoiados na mesa, mantendo uma postura reta da coluna. As pernas devem fazer um ângulo de 90 graus com o chão.