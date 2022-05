Caraguatatuba: cuales son las mejores pousadas cerca de la playa

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de maio de 2022.

Quais são as melhores pousadas pertinho da praia na região de Caraguatatuba?

Descubra um pouco mais sobre as melhores pousadas perto da praia em Caraguatatuba

Conheça um pouco mais sobre as pousadas em Caraguatatuba e escolha as melhores opções de lugares para descansar colado ao mar nessa linda região de praias. Saiba um pouco mais sobre as principais pousadas de Caraguatatuba.

Todo brasileiro adora viajar durante as férias, nada melhor do que criar novas experiências para sair um pouco da rotina e relaxar em um lugar lindo. São Paulo é um dos estados brasileiros com maior movimento de pessoas, por dia milhares de pessoas utilizam o metrô e frequentam as principais avenidas do estado, mas até mesmo por lá você consegue encontrar ótimos destinos de lazer e escapar um pouco da rotina estressante de trabalho.

Caraguatatuba é uma das principais regiões de praia de São Paulo, ela fica um pouco afastada do centro do estado algo que ajuda bastante a diminuir o fluxo de pessoas. Encontrar uma pousada em Caraguatatuba é uma ótima forma de relaxar, afinal de contas essa é uma das regiões de praia mais famosas do sudeste do Brasil tendo ótimas opções de lugares para frequentar principalmente pertinho do mar.

Existem muitas opções de pousada em Caraguatatuba, por mais que seja em São Paulo essa região de praias é capaz de conectar bastante com a natureza e ainda te entrega muito do conforto da cidade. Para quem quer escapar do estresse da cidade ir a uma pousada pertinho do mar é uma ótima ideia, afinal de contas não existe nada mais relaxante e capaz de retirar estresse do que férias incríveis na praia.

Quanto mais perto do mar, mais rápido você chega às praias, portanto escolher uma pousada pertinho do mar pode ser uma ótima opção. A parte complicada de tudo isso é escolher a melhor pousada para o seu perfil, como em grande parte das regiões de praia do Brasil em Caraguatatuba você encontra pousadas perfeitas para cada gosto e isso pode complicar um pouco sua escolha de pousada para ficar, principalmente se você não conhece a região.

Para te ajudar a escolher as melhores pousadas perto mar para o seu perfil, conheça um pouco mais sobre as melhores pousadas de Caraguatatuba e descubra qual delas é a que se encaixa melhor em seu perfil:

Melhores pousadas perto do mar em Caraguatatuba

Todo mundo tem gostos diferentes quando o assunto é lugar perfeito para descansar. Muita gente prefere pousadas mais completas com muitas opções de lazer por lá, já outras pessoas preferem lugares mais simples com quartos para descansar e só. Para você a escolher o melhor lugar para descansar é só acompanhar o texto para conhecer melhor as principais pousadas pertinho do mar em Caraguatatuba.

Caraguatatuba é um munícipio muito conhecido por possuir praias esverdeadas lindas que são um contraste enorme com a cidade ao fundo. Quem procura por um lugar com muita natureza, mas não quer se desvencilhar dos confortos da cidade tem Caraguatatuba como uma excelente opção de lugar para passar as férias.

Muita gente só se sente conectado a natureza quando larga o centro da cidade, a melhor forma para isso é ficar em uma pousada pertinho do mar. Quem procura pousadas com ótimo custo e ao lado do mar tem como as melhores opções as pousadas abaixo, conheça um pouco mais sobre as melhores pousadas pertinho do mar na região de praias de Caraguatatuba:

Pousada Pé na Areia

A primeira pousada na lista é justamente a mais próxima do mar, essa pousada fica literalmente gruda a praia. Ela tem um custo bem baixo, sendo uma das principais opções de pousada em toda Caraguatatuba. Quem curte dormir ouvindo o som do mar certamente pode olhar com um olhar diferente para essa pousada que além de estar grudada na praia também oferece serviços de excelente qualidade.

Essa pousada possui piscina na área comum e também um lindo jardim totalmente decorado, perfeito para você escapar do cinza da cidade. Ela também conta com uma sauna fantástica, a recepção lá excelente, porém possui horário, portanto verifique antes de sair quais são os horários que você pode voltar para lá.

Os quartos da pousada oferecem excelentes camas e banheiro individuais, além disso, oferece diversos itens para você usar por lá gratuitamente. Com preços excelentes e literalmente te deixando com o pé na areia essa pousada é uma das melhores em Caraguatatuba.

Pousada Meraki Beach

Para quem gosta de viajar e não quer largar o bichinho de estimação para trás essa pousada é ideal. Ela aceita seu pet sem cobrar nada por isso, além disso ela fica pertinho de duas praias, portanto você fica em uma ótima localização e ainda pode levar seu pet com você durante sua viagem de férias. Ela é uma pousada mais simples, porém bem confortável.

Existem 20 quartos diferentes nessa pousada, certamente algum deles encaixa no seu perfil, por lá você também pode contar com wifi gratuito, estacionamento grátis e com uma recepção 24 horas. Se o que você procura é um lugar que te dê mais opções de locais para curtir durante a noite e quer ficar perto de mais de uma praia essa pousada é ideal para você.

Pousada Parapuã

Essa é outra pousada que fica grudadinha com duas praias diferentes, essa é um pouco mais completa que anterior, porém o preço acompanha isso. Ela é uma pousada incrível, tendo quartos excelentes, porém sem ar condicionado. Ela serve café da manhã gratuito para todos que estão por lá, isso pode ajudar a economizar durante sua viagem.

Essa pousada possui uma piscina na área externa, também possui estacionamento grátis e muitos outros confortos para você descansar a vontade. Além disso, os quartos possuem camas enormes e extremamente confortáveis, todos eles são com banheiros privativos com chuveiros com efeito de chuva, além disso, eles possuem tv de tela plana.

Como você pode notar existem diversas opções de pousadas para você aproveitar suas férias pertinho do mar. Quem procura um lugar perfeito para passar suas férias certamente tem diversas opções de pousadas e praias para curtir em Caraguatatuba.