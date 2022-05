Banco Digital: 5 motivos para ser parceiro e ampliar o seu negócio

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de maio de 2022.

Em um mundo cada vez mais conectado, as empresas que desejam crescer e se estabelecer estão abdicando do formato estabelecido pelos bancos tradicionais para dar uma oportunidade à agilidade e tecnologia que vem com as fintechs, os bancos digitais.

Adotar uma parceria com uma plataforma digital pode trazer preciosas vantagens em vários aspectos do seu negócio, desde a praticidade até a segurança. E os bancos, buscando uma nova gama de clientes, buscam oferecer diversas oportunidades para facilitar a abertura de contas.

Se você ainda não está totalmente certo de dar esse passo, estes são os cinco principais motivos para se ter um banco digital como parceiro.

Zero Burocracia

A burocracia dos bancos tradicionais se tornou o principal vilão na hora de adquirir um novo cliente. Muitos empresários reclamam das burocracias exigidas por um banco comum, coisa que as fintechs eliminaram totalmente.

Os bancos digitais se preocupam em maximizar a experiência do usuário em suas plataformas, diminuindo a burocracia ao máximo. Para abrir uma conta digital PJ, basta enviar os documentos requisitados e em menos de cinco minutos, em média, sua conta estará disponível.

Isso torna a vida empresarial muito mais simples, já que qualquer problema com as finanças pode ser resolvido rapidamente através do atendimento.

Produtos e serviços personalizados

Os bancos digitais revolucionaram não apenas em eliminar a burocracia, mas também na forma como produtos e serviços bancários são idealizados. Indo além do básico, como empréstimos e cartões de crédito.

Além disso, você pode adequar sua conta dentro das suas necessidades. Por exemplo, no banco Linker, existe a possibilidade de ter serviços básicos como manutenção da conta e cartão sem mensalidade. Outros serviços disponíveis na conta são:

Emissão de boletos para cobranças;

Multicartão para a sua equipe;

Efetue pagamentos via Pix, TED e boletos;

Verificação do status das cobranças emitidas;

Saque em banco 24 horas.

Segurança

Bancos digitais usam de criptografia de dados para tornar as contas com seus dados e as transações efetuadas muito mais seguras do que em bancos comuns. Além disso, evita os transtornos de sair de uma agência bancária e sofrer o risco de ser assaltado ou sofrer algum tipo de golpe.

Para complementar, bancos digitais possuem a opção de gerar um cartão de crédito virtual, o que traz mais segurança ao evitar que seu cartão original seja clonado e usado indevidamente em transações online.

Redução de custos

Outra ótima opção de ter um banco digital como parceiro é a possibilidade de conseguir taxas menores ou até mesmo zero taxas, em comparação aos bancos tradicionais. Então, seja como a opção principal ou uma segunda opção, é algo que empresários que buscam uma menor oneração nas suas contas devem considerar.

E toda essa economia empreendida pelos bancos digitais é repassada ao cliente, em forma de produtos gratuitos que a fintech oferece.

Fortalecimento da marca

Bancos digitais também são uma ótima oportunidade para divulgar a sua empresa. Ao fazer uma parceria com uma fintech, você pode negociar a oportunidade de ter o logo do seu negócio na sua página principal.

Ao aparecer dessa forma, sua marca fica exposta a todos os clientes e negócios que visitam a página do banco digital, o que pode favorecer à imagem do seu negócio.

Qual é o melhor banco digital para o seu negócio?

O melhor banco digital para se abrir uma conta é aquele que consegue apresentar a melhor gama de serviços e vantagens que se adequem à sua empresa. Por isso, faça um estudo e pesquise todos que estão disponíveis no mercado antes de tomar a sua decisão.