4 Receitas de cafeterias para fazer um delicioso café em casa

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de maio de 2022.

Não existe ocasião perfeita para tomar café, mas durante o inverno ele fica ainda mais saboroso e desejado. Porém, nem sempre temos a oportunidade de sair para apreciar um delicioso café em uma cafeteria, seja para economizar dinheiro ou por preguiça mesmo. Então, nestes momentos, podemos colocar a criatividade pra jogo e preparar algumas receitas da internet para fazer um delicioso café em casa. Veja algumas sugestões a seguir:

1 – Receita de Café Cremoso:

Para este café cremoso que faz sucesso na internet, você vai precisar de apenas três ingredientes.

– 2 xícaras de chá de açúcar;

– 50 gramas de café solúvel de sua preferência;

– 1 xícara de chá de água fervente;

Modo de Preparo:

É muito simples de preparar este café cremoso em casa, mas é essencial que você tenha uma batedeira em mãos. Misture todos os ingredientes na tigela e bata em velocidade alta por, aproximadamente, 10 minutos ou até formar uma espuma cremosa.

Este preparo rende até 20 porções e você pode misturar com leite quente, cappuccino ou café passado, por exemplo. Conserve na geladeira ou até mesmo no freezer.

2 – Receita de Café com Leite Vaporizado

Se você é amante de café, vai adorar esta receita. Ela é simples de fazer, porém, muito saborosa, pois o café em pó preserva os seus aromas e fica mais encorpado com a utilização de uma cafeteira estilo prensa francesa. Além disso, com o mesmo equipamento, você consegue fazer o leite vaporizado e desfrutar de uma bebida maravilhosa no conforto da sua casa.

Modo de Preparo:

Com a utilização de uma cafeteira french press, coloque o pó de café no compartimento inferior e adicione a água quente. Mexa bem e aguarde alguns minutos. Empurre a prensa para baixo e o seu café estará pronto para ser servido.

Lave rapidamente a cafeteira french press e adicione um pouco de leite quente no compartimento inferior. Empurre a prensa por algumas vezes até o leite ficar volumoso e vaporizado. Despeje sob o seu café e bom proveito.

3 – Receita de Café Intenso com Chocolate:

Esta receita de café é especial para os amantes de chocolate, pois mistura o ingrediente na bebida. Ideal para apreciar num final de semana com as amigas em casa ou até mesmo, para esquentar durante uma sessão de cinema com o seu amor.

Ingredientes:

– 1 xícara de chá de leite;

– 4 colheres de sopa de café solúvel;

– ½ lata de creme de leite;

– 4 colheres de chocolate cremoso;

Modo de Preparo:

Em uma panela, misture todos os ingredientes e leve ao fogo até levantar fervura. Desligue o fogo e sirva imediatamente. Esta receita vai bem com uma pipoca salgada embaixo do edredom, por exemplo, ou ainda, com um empadão de frango no encontro com as suas amigas.

4 – Receita de Café Gelado Cremoso Tropical

Para aqueles dias mais quentes, saber preparar um delicioso café gelado em casa é um diferencial. Pensando nisso, escolhemos uma receita fácil e muito saborosa para você anotar no seu caderno de receitas.

Ingredientes:

– 50 ml de água com gás;

– 1 colher de sopa de café bem forte;

– 1 limão siciliano;

– Açúcar a gosto;

– Gelo;

Modo de Preparo:

Comece extraindo o café bem forte de uma máquina. Você pode adaptar, se não tiver uma máquina em casa. Depois misture a água com gás, o açúcar a gosto, bastante gelo e umas gotas de limão. Você ainda pode decorar com a casca do limão em espiral. Essa receita é válida para beber em casa no canudo ou colocar num copo térmico e levar pra rua, se você estiver de saída.

Aproveite estas 4 receitas de cafeterias para fazer um delicioso café em casa e desfrute desta bebida maravilhosa no conforto do seu lar.