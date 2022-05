Qual é a localização ideal para uma casa de festas?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de maio de 2022.

Existe uma grande paixão por parte das pessoas que trabalham com eventos. Essas pessoas adoram ver os sorrisos estampados no rosto de seus clientes quando eles veem uma festa que eles passaram um tempão planejando ali, ao vivo e com todos os detalhes que gostariam que tivesse.

A felicidade por parte de quem trabalhou na organização da festa é maior ainda quando o evento que está acontecendo é no seu próprio local, na sua própria casa de festas. Isso porque um dos grandes sonhos de quem vai trabalhar com esses eventos é ter seu próprio espaço para poder fazer os eventos.

Alugar um local pode até ser necessário vez ou outra, mas a grande verdade é que todos preferem trabalhar com o próprio local principalmente por conhecerem cada canto, saberem onde dá para por cada enfeite, saber de cabeça o que dá certo e o que não dá, logo de cara.

Mas não é porque isso é um sonho que muitas pessoas têm que isso é fácil de se realizar. No Brasil ser dono de qualquer tipo de imóvel que seja, seja comercial ou residencial não é tarefa fácil e é necessário muito investimento e também muita paciência, afinal, não é apena uma questão de ter o dinheiro, mas sim de saber lidar com todas as dores de cabeça que vão surgir até encontrar o lugar certo.

Ninguém quer gastar o dinheiro à toa, todos querem que seu investimento seja certeiro para não existirem consequências ruins sobre isso depois.

E um dos maiores desafios nesse sentido é encontrar a localização certa da sua casa de festas. A localização pode ser a ruína de qualquer lugar como esse, bem como pode ser o principal acerto.

E como sabemos que não é fácil acertar a mão nessa parte, hoje vamos ajudar você a saber o que você deve levar em consideração na hora de escolher a localização ideal para sua casa de festas.

Escolha um local onde você pode fazer barulho

Sabe o que pega bem mal para os negócios? A polícia aparece na porta da sua festa falando que algum vizinho está incomodado com o som. Esse tipo de situação pode causar muita irritação e também constrangimento nos donos da festa, e não vai ter muito o que você possa fazer caso você esteja em bairro muito residencial.

As pessoas vão querer silêncio, e independente de ser uma festa paga para acontecer, você é obrigado por lei a respeitar isso, e você definitivamente não quer a sua festa sendo fechada precocemente, te dando um prejuízo enorme de todo o seu investimento com itens para festa da Daiane Shopping das Festas e o dinheiro que os seus clientes gastaram esperando uma festa que fosse até muito mais tarde.

Então já que não existe alternativa, a melhor coisa que você pode fazer é cuidar da sua casa de festas, seja em um local onde o barulho não seja um problema.

Os bairros comerciais são ideais, já que ninguém mora por lá e você pode ir com barulho até mais tarde, principalmente se existirem outros comércios noturnos por perto. Esse Inclusive é o termômetro para saber se esse é um grande lugar para festas, quanto mais barulho você percebe que a noite tem por lá com comércios noturnos, mas você sabe que isso não é um problema, e que esse é um lugar bom para se escolher.

Escolha um lugar seguro

Agora, quando falamos sobre um lugar onde você possa fazer barulho a noite sem maiores problemas, algumas pessoas podem pensar que um lugar afastado pode ser uma boa, afinal, sem vizinhos, sem reclamações, mas antes disso você deve pensar na segurança do local.

O seu local de festas muitas vezes vai comportar crianças, e por conta disso você deve se atentar muito se o bairro que você está fazendo a sua festa é seguro. O Brasil computou mais de 60 mil desaparecidos só no ano de 2020 mesmo com a pandemia e as pessoas saindo menos de casa, e isso é um claro sinal de que não existe cuidado exagerado quando falamos sobre segurança.

Quando você faz sua casa de festas em um lugar que é conhecido por não ser seguro, pode ter certeza que você sempre vai cair para o fim da lista quando alguém estiver escolhendo onde fazer o seu evento.

Esteja em um lugar de fácil acesso

Ainda de mãos dadas com a dica anterior, tenha muito cuidado em não colocar a sua casa de festas em um lugar de difícil acesso. Muitas pessoas vão querer chegar à festa em transportes que não são o próprio carro, principalmente se for uma festa com bebidas alcoólicas, então tenha certeza de que os carros de aplicativos consigam chegar sem maiores problemas.

Mas não só isso, imagina você estar fazendo uma festa de casamento, e a noiva e o noivo terem problemas para achar o local da festa porque o motorista deles não consegue encontrar? É o tipo de situação que pode ser desastrosa, e que deve ser evitada.