Conheça a sede do Projeto Tamar na Bahia

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de junho de 2022.

Com toda a certeza você já ouviu falar do Projeto Tamar. Ele está espalhado por diversas cidades do Brasil e ajuda no processo de conservação de tartarugas marinhas.

Nesta matéria, falaremos um pouco mais sobre a sede do projeto, que fica na Praia do Forte, no município de Mata de São João, na Grande Salvador e como comprar viagens baratas para Bahia para conhecer o projeto.

A história do local

Tudo começou em 1982, quando os primeiros pesquisadores do Projeto Tamar começaram a chegar na Praia do Forte. Até então era uma pequena vila de pescadores com cerca de 500 pessoas.

Ao longo dos anos, a base onde se desenvolvem as pesquisas e o centro de visitação foram se consolidando. Em 20 anos, a vila se transformou em um importante polo turístico.

O local está em uma área cedida pela Marinha do Brasil e ocupa cerca de 10 mil metros quadrados. Quer conhecer? Prepare suas Gol passagens para incluir a visita no seu tour por Salvador.

Atrações

Entre tanques e aquários, são 750 mil litros de água salgada com exemplares da fauna marinha da região e de quatro das cinco espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil.

Tanques e aquários

Espaços temáticos

Farol Restaurante & Bar

Biólogo por um dia

Espaço cultural

Atividades interativas

Visitas orientadas

Caminhada de filhotes

Como chegar

A Praia do Forte, município de Mata de São João-BA, fica a cerca de 75km do Centro de Salvador e 50km do aeroporto internacional, através da BA-092, conhecida como Estrada do Coco.

Há saídas regulares de ônibus e vans da estação rodoviária e de outros pontos da Av. Paralela em Salvador.

É muito legal e vale muito a pena incluir esse destino no seu pacote viagem.

Serviço

Valor dos ingressos

Inteira – R$35,00

Meia-entrada – R$ 17,50 (Maiores de 60 anos, estudantes, pessoas com deficiência, ID Jovem, crianças a partir de 6 anos)

Passaporte família (dois adultos e duas crianças) – R$96,00

Gratuidades – Crianças de até 5 anos, natural de Mata de São João, Marinha e funcionários da CLN.

Horário de funcionamento

De quarta a domingo das 11h às 17h

Como criar pacote viagem barato para a Bahia

A Bahia é um Estado que oferece muitas opções de destinos, de norte a sul. Para criar um roteiro legal, primeiro de tudo se organize com as datas, fuja da temporada e também: