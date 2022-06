Conheça o Museu de Arte Contemporânea de Niterói

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de junho de 2022.

O Estado do Rio de Janeiro oferece muitas opções de turismo, além da capital. São cidades litorâneas, como Angra dos Reis e Arraial do Cabo, a capital do surfe, Saquarema, cidades históricas, como Paraty e a região serrana, como Petrópolis, Teresópolis, entre outras.

A região do Grande Rio, no entorno da capital carioca, também tem muita coisa legal para se conhecer, como no caso do Museu de Arte Contemporânea, que fica em Niterói. Prepare sua passagem Rio de Janeiro. Pois, nesta matéria traremos algumas curiosidades sobre o museu, além de dicas de como economizar na sua viagem.

O museu

Inaugurado em 2 de setembro de 1996 com forma futurista criada por Niemeyer, o Museu de Arte Contemporânea é o atual símbolo da cidade de Niterói. Com sua arquitetura revolucionária ele é um marco mundial da arquitetura sendo considerado uma das sete maravilhas do Mundo em museus pela mídia especializada.

Vale muito a pena incluir uma visita ao MAC em seus pacotes de viagem 2021 só pela beleza da obra, mas não para por aí, seu interior é ainda mais rico em cultura.

Mostras

Prepare sua Gol passagens e conheça o acervo do MAC Niterói, que conta hoje com mais de 1,2 mil obras da Coleção João Sattamini, uma das mais importantes coleções de arte contemporânea do Brasil.

Ele também possui um conjunto de 369 obras da Coleção MAC Niterói, formada a partir de doações de artistas que realizaram exposições no museu. Outras mostras e atividades temporárias são realizadas no museu, que divulga sua agenda em seu site.

Serviço

Endereço: Mirante da Boa Viagem, s/nº – Boa Viagem, Niterói

Visitação:

Galeria: De terça a domingo, das 10h às 18h.

Pátio: Diariamente das 9h às 18h.

Ingressos:

A bilheteria encerra suas atividades 15 minutos antes do horário de fechamento do espaço expositivo.

Inteira: R$ 12,00

Meia – entrada: R$6,00 – Estudantes da rede particular de ensino, universitários e adultos acima de 60 anos – Professores, mediante apresentação da carteira profissional ou contracheque

Como comprar viagens baratas para Niterói

Para chegar a Niterói existem algumas formas: saindo de ônibus urbano do Centro do Rio, atravessando a Baía de Guanabara de balsa, que parte da Praça XV ou de carro pela ponte Rio-Niterói.

Para comprar viagens baratas para o Rio, fique ligado nas promoções das empresas aéreas, compre sempre com antecedência e verifique a possibilidade de usar milhas aéreas para abater no preço final. Fuja também de datas comemorativas e feriados locais ou nacionais.