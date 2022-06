Dicas de restaurantes para conhecer em Barcelona

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de junho de 2022.

Barcelona, na Espanha, é uma cidade que recebe turistas de diferentes lugares do mundo o ano todo. Capital cosmopolita da região da Catalunha, ela é conhecida pela sua arte e arquitetura. Monumentos projetados por Antoni Gaudí marcam a cidade.

Além da famosa Igreja da Sagrada Família, outros pontos tornam Barcelona atrativa, entre eles os restaurantes. Apresentaremos aqui algumas dicas de locais para conhecer na cidade, além de dicas de como comprar Azul passagens aéreas em promoção.

Restaurante La Barca del Salamanca

Barcelona é muito conhecido também no mundo devido ao time de futebol que leva seu mesmo nome. Muitos dos jogadores de Barcelona costumam frequentar o La Barca del Salamanca.

O menu do La Barca del Salamanca é excelente, regado a pratos à base de frutos do mar, com camarões gigantes. Prepare sua viagem com a Voe Azul e conheça as delícias:

Endereço: Moll de Gregal, 13, Barcelona;

Horário de funcionamento: diariamente, das 12h às 23h30.

Restaurante Botafumeiro

Outro local em que se encontram celebridades, como Shakira ou o jogador Daniel Alves, é o Botafumeiro. Ele foi aberto nos anos 1970 e fica na região turística de Vila de Gràcia.

Ele serve a clássica culinária catalã. É preciso efetuar reservas:

Endereço: Carrer Gran de Gràcia, 81, Barcelona.

Horário de funcionamento: diariamente, das 12h à 1h da manhã.

Restaurante Gresca

O Restaurante Gresca está conquistando clientes e prêmios de todas as partes do mundo desde que foi aberto. Organize sua viagem com a Azul ou outras empresas aéreas para conhecer mais sobre a tradicional cozinha catalã com um toque de modernidade.

A cozinha é comandada por Rafael Peña e ele fica localizado na região de Ensanche Izquierdo.

Endereço: Carrer de Provença, 230, 08036 Barcelona;

Horário de funcionamento: diariamente, das 13h30 às 15h30 (almoço) / 20h30 às 23h30 (jantar).

Como comprar Azul passagens aéreas em promoção

Para comprar passagem para Rio de Janeiro ou para Barcelona em promoção fique sempre ligado nas promoções que as empresas aéreas oferecem. Como regra, ela tem uma quantidade mínima de viajantes em seus voos e quando ela não atinge essa meta, são oferecidas promoções especiais.

Cadastre seu e-mail para receber essas promoções. Vale, também, usar seus pontos do cartão de crédito para trocar por milhas aéreas. Com elas, você consegue desde descontos até passagens inteiras sem pagar nada.