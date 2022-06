Prós e contras para visitar Cancún

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de junho de 2022.

Quando falamos de viajar para Cancún raramente pensamos em pontos negativos para uma viagem desse porte, certo?

No entanto, como tudo tem a parte boa e a ruim, nesta matéria vamos apresentar um pouco desses dois lados para você se preparar quando estiver em Cancún, além de dar dicas de como comprar passagem aérea Azul ou de qualquer outra companhia com promoção, ou desconto.

Prós – Praias lindas

Talvez o ponto mais forte de Cancún sejam suas belas praias. Mar azul-celeste e areias brancas explicam o porquê da cidade ser tão forte com o turismo. Os grandes hotéis te colocam praticamente nas praias.

Prepare sua passagem de avião com sua empresa aérea preferida, entre elas pode estar a Azul, e conheça esse mar lindo e de água morna.

Prós – Calor o ano todo

Outro ponto positivo de Cancún é que pela sua localização geográfica, faz calor praticamente o ano todo. Isso facilita para você escolher o período de viagem, pois não precisa ficar esperando os dias mais quentes, quando é a alta temporada e tem os preços mais salgados.

Prós – Transporte público funcional

O transporte público de Cancún é bem funcional e de certa forma, barato. Para se ter uma ideia, o transporte público custa entre 10 e 12 Pesos mexicanos e te leva para todas as partes da cidade, inclusive para as praias.

1 real = cerca de 4 pesos mexicanos.

Aproveite a promoção Azul ou de outras empresas aéreas brasileiras, ou mexicanas para conhecer Cancún.

Contra – Hotéis fecham as praias

O que mais incomoda em Cancún é algo que acontece geralmente em pontos turísticos famosos em praias. Os grandes hotéis construídos praticamente na areia da praia bloqueiam a entrada de turistas que não sejam seus hóspedes em algumas delas.

Contra – Viagem cara

Cancún está supervalorizada e isso significa que tudo fica mais caro. Por se tratar de uma cidade turística que almeja o público norte-americano, os preços são bem mais altos do que os praticados no restante do México.

Como comprar passagens em promoção Azul

Seja na Azul ou em outras empresas de avião, seja passagem para Porto Alegre ou para Cancún, é preciso atenção e pesquisa na hora de fazer a compra para não cair em ‘golpes’ pagando mais caro.

Sempre pesquise quando é a alta e a baixa temporada de cada local. Por exemplo, para Cancún o mês de junho e de agosto a novembro estão livres das multidões e dos maiores preços. O mês mais barato para ir a Cancun é setembro.