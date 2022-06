Qual a melhor máquina de lavar? Descubra seu modelo ideal

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de junho de 2022.

A máquina de lavar é um daqueles eletrodomésticos sem os quais não vivemos sem. Mas, descobrir qual a melhor máquina de lavar pode ser um processo bastante complicado se você não souber quais características você deve observar. Mas não se preocupe! Vamos listar neste artigo as principais questões a serem consideradas na hora da compra, além de também recomendar as 10 melhores máquinas de lavar de 2022.

Quais são as principais características de uma máquina de lavar?

Existem diversos fatores que precisamos levar em conta na hora da escolha. Não se esqueça que todos eles devem estar relacionados à sua necessidade.

Capacidade : maioria das máquinas encontradas variam entre 8 e 15kg. Quanto maior a quantidade de roupas a serem lavadas, maior deverá ser a capacidade da máquina. Não esqueça que mesmo que você more sozinho, caso queira lavar cobertas pesadas para o inverno, você precisará de pelo menos 10kg de capacidade! Além disso, quanto maior a capacidade também terá um gasto maior de água e eletricidade.

: maioria das máquinas encontradas variam entre 8 e 15kg. Quanto maior a quantidade de roupas a serem lavadas, maior deverá ser a capacidade da máquina. Não esqueça que mesmo que você more sozinho, caso queira lavar cobertas pesadas para o inverno, você precisará de pelo menos 10kg de capacidade! Além disso, quanto maior a capacidade também terá um gasto maior de água e eletricidade. Ciclo de lavagens e programas : é importante verificar se a máquina possui programações diferentes para cada tipo de lavagem. Isso é especialmente importante quando temos aquela blusa frágil e queremos lavá-la na máquina sem que o resultado seja um novo pano de chão.

: é importante verificar se a máquina possui programações diferentes para cada tipo de lavagem. Isso é especialmente importante quando temos aquela blusa frágil e queremos lavá-la na máquina sem que o resultado seja um novo pano de chão. Dimensões : pode parecer bobo agora, mas a quantidade de pessoas que compram uma máquina e depois não tem espaço para instalá-la é grande. Se atente aos detalhes de dimensão para evitar arrependimentos.

: pode parecer bobo agora, mas a quantidade de pessoas que compram uma máquina e depois não tem espaço para instalá-la é grande. Se atente aos detalhes de dimensão para evitar arrependimentos. Economia de energia e água: pode não parecer, mas as máquinas de lavar podem custar caro no final do mês. Opte sempre que possível por máquinas que tenham funções de economia de água (como reutilização da água de certos cíclos).

pode não parecer, mas as máquinas de lavar podem custar caro no final do mês. Opte sempre que possível por máquinas que tenham funções de economia de água (como reutilização da água de certos cíclos). Barulho: pesquise bem o modelo que irá comprar, pois não é incomum encontrarmos máquinas de lavar que parecem uma banda ruim ensaiando no final de sábado.

pesquise bem o modelo que irá comprar, pois não é incomum encontrarmos máquinas de lavar que parecem uma banda ruim ensaiando no final de sábado. Abertura: a abertura frontal é considerada a mais moderna e econômica, acaba gastando bem menos sabão e amaciante além de serem mais compactas geralmente. Já a abertura superior é ideal para limpezas mais pesadas, já que seu motor é mais forte e consegue exercer maior atrito nas roupas.

Agora veremos qual é a melhor máquina de lavar de 2022. Não esqueça que no fim, o que importa é se a máquina é a melhor para você!

1 – Lava e Seca Samsung WD6000

A lavadora Samsung WD6000 é de uma tecnologia futurística: através de uma inteligência artificial garante acima dos concorrentes uma economia gigantesca de energia e água. Além disso, ela é extremamente silenciosa e possui diversas funções de lavar, secar e esterilizar a seco, com uma tecnologia nova chamada Ecobubble que faz bolhas de sabão garantem uma limpeza muito mais profunda nas roupas.

2 – Consul CWH12AB

A Consul é uma das marcas mais estáveis do mercado quando falamos de máquinas de lavar. O modelo CWH12AB tem 12kg e possui um sistema que facilita a dosagem de sabão e amaciantes. Além disso, ela possui uma opção de lavagem econômica que reaproveita a água. É uma lavadora grande, completa e simples, um dos melhores custos-benefícios que encontramos.

3 – Lava e Seca Lse10x1 – Midea

Provavelmente a melhor máquina de lavar de 2022, a Lava e Seca Lse10x1 da Midea tem uma tecnologia inverter que gira o tambor em até 1200 RPM, muito acima da média de mercado. Mesmo tendo toda essa força, segue sendo uma das mais silenciosas entre os competidores, além de possuir 16 programas de lavagem e 8 ciclos próprios para secagem, o que facilitará muito a sua vida.

4 – Panasonic NA-F120B5G

Este outro modelo da Panasonic pode ser considerado o melhor em questão de lavagem. As lavadoras NA-F120B5G possuem um mecanismo inovador que não usa o agitador, uma peça base de maioria das máquinas de lavar que serve para movimentar a água e gerar atrito para a limpeza. Sem este mecanismo seu atrito é menor, preservando muito mais a vida útil de suas roupas, algo muito valioso para quem se preocupa com sustentabilidade da indústria das roupas.

5 – Electrolux LAC13

A lavadora Electrolux LAC13 facilitará sua vida. Com uma capacidade de 13kg e um sistema de diluição inteligente, você poderá lavar grandes quantidades de roupas sem se preocupar com manchas de lavagem. Além disso, ela conta com uma opção de Turbo Secagem que é muito bem-vinda para temporadas chuvosas e frias ou para cotidianos corridos.

6 – BWK12A9 – Brastemp

Com um dos designs mais modernos existentes no mercado, a lavadora BWK12A9 da Brastemp chegou aos mercados e já conquistou diversos clientes. Ela possui um revestimento resistente em titânio, perfeito para quem busca uma máquina com vida-útil longa. Ela tem 12 programas de lavagem e diversas funcionalidades como o Ciclo Antibolinhas, que evita o desgaste de seus tecidos. Além disso, também possui um ciclo próprio para tirar manchas mais difíceis e até mesmo um módulo de enxágue antialérgico.

7 – Lava e Seca VC5 AIDD – LG

A Lava e Seca LG Smart VC5 apresenta a tecnologia AI DD que é uma inteligência artificial que identifica o peso e a textura das roupas colocadas para serem lavadas, aconselhando o ciclo certo para ser utilizado. Além de facilitar sua vida, garante uma maior durabilidade de suas roupas.

8 – Consul CWL16

A lavadora Consul CWL16 é perfeita para grandes famílias. Com uma capacidade de 16 kg, ela é simples, funcional e com um ótimo custo-benefício. Este modelo oferece 16 programas de lavagem, 4 níveis de água e também 2 tipos de centrifugação.

9 – Turbo Electrolux LPR17

Outra opção incrível para casas com muitas pessoas é a LPR17 da Electrolux. Com a maior capacidade entre todas as melhores lavadoras de 2022, ganhando até mesmo da Consul CWL16: possui uma capacidade de 17 kg! Também é perfeita para lavagem de peças maiores como edredons e cobertores felpudos. Outras duas características muito legais desta máquina são a função de ciclo silencioso e o compartimento lateral para sabão e amaciante, diminuindo a chance de manchas.

10 – Panasonic NA-F160B6WA

A lavadora NA-F160B6WA da Panasonic tem três tipos diferentes de movimentação da água, facilitando a remoção de manchas mais sérias ao mesmo tempo que evita estragar suas roupas. Ela também possui o programa Antibactéria AG Partículas, que libera produtos antibacterianos no enxágue. Segundo a fabricante, 99,9% das bactérias que causam mau cheiro nas roupas são eliminadas pela lavagem com este programa.